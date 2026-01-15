El refuerzo que pidió el comando técnico de Universitario para reemplazar a Ureña

Rodrigo Ureña se despidió de Universitario y ayer muchos lo vieron con la camiseta de Millonarios de Colombia enfrentando a Boca Juniors en la Bombonera. No hay duda de que el futbolista le hará mucha falta al equipo crema, pero su salida ya deberá quedar en el olvido. Ahora el comando técnico con Javier Rabanal a la cabeza tienen en mente a su reemplazo ideal.

¿Quién será el reemplazo de Rodrigo Ureña?

"Si bien en un inicio el plan era buscar un jugador en reemplazo de Rodrigo Ureña y se acercaron nombres importantes e incluso uno con trayectoria en Europa, el comando técnico crema ha pedido un refuerzo de corte ofensivo y que sirva para las variantes tácticas", reveló el periodista Gustavo Peralta. Así tal cuál, de 'corte ofensivo' y que 'sirva para las variantes tácticas'.

Vía Gustavo Peralta

Si bien aún no se han revelado nombres, la misma fuente comenta que se trataría de un futbolista que viene disputando el torneo Serie Río de la Plata en Uruguay, mismo torneo donde se encuentra jugando Alianza Lima. Además, también a un jugador de Brasil que ha sido sondeado. Lo ideal para los cremas es cerrar pronto esta incorporación.

Muchos hinchas vienen cuestiondo el mercado de fichajes que ha hecho Universitario, pues sienten que como tricampeones han podido cerrar mejores jugadores como los han contratado. Lo bueno es que mantienen la misma base de jugadores que los llevó a coronarse por tercer año consecutivo, ese es un gran punto a favor de los de Rabanal.

Próximo partido de Universitario

Universitario jugará a puertas cerradas ante Sport Boys, es un amistoso de pretemporada que está programado para el sábado 17 de enero. Será el primer partido de Javier Rabanal y su comando técnico, así que asi sea amistoso buscarán empezar con una victoria. El partido será transmitido en el canal de Youtube de Universitario, tendrá un costo de 15 soles.