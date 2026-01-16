Lisandro Alzugaray se convertirá en flamante fichaje de Universitario: ¿Por cuánto tiempo firmó?

¡Novedades en Ate! Este viernes se conoció que el atacante argentino Lisandro Alzugaray acordó su incorporación a Universitario de Deportes. El experimentado jugador se sumará al cuadro liderado por Javier Rabanal procedente de Liga de Quito de Ecuador.

Lisandro Alzugaray es nuevo refuerzo de Universitario de Deportes

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, el extremo derecho de 35 años le dijo que sí a la oferta que le presentó el conjunto merengue y con ello potenciará la ofensiva del plantel para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026.

"¡Será crema! Acuerdo entre Lisandro Alzugaray y Universitario de Deportes", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Cabe recordar que recientemente el club estudiantil mostró un fuerte interés en su fichaje tras ser uno de los futbolistas más experimentados del 'Rey de Copas de Ecuador'.

Lisandro Alzugaray será nuevo jale de Universitario de Deportes

La llegada de Alzugaray a Universitario de Deportes se concretó luego de que el también mediocentro extranjero decida desvincularse de Liga de Quito, donde permaneció durante las últimas tres temporadas.

¿Hasta cuándo será el contrato de Lisandro Alzugaray en Universitario?

Según el periodista Kevin Pacheco, el ex Central Córdoba firmó un contrato de 2 años en la 'U' con la opción a que se extienda a uno más si cumple con los objetivos del club. De esta forma, el popular 'Licha' Alzugaray buscará hacer historia en el actual tricampeón del fútbol peruano.

La campaña de Lisandro Alzugaray en Liga de Quito el 2025

El futbolista arribará a Ate tras ser uno de los referentes en el once titular de LDU. Durante el 2025, el ariete argentino marcó 14 anotaciones de un total de 50 compromiso entre la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Así también, brindó 5 asistencias.