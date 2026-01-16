'Cóndor' Mendoza fulminó a Peña y elogió a ex Universitario que firmó por Alianza: "Diferencia"

Alianza Lima buscará cerrar la Serie Río de la Plata 2026 con un triunfo ante Colo Colo de Chile. En lo que va del torneo internacional, los blanquiazules todavía no conocen de victorias, por lo que el técnico argentino Pablo Guede necesitará replantear su estrategia para tratar de hacerle daño al 'Cacique' en tierras uruguayas. Andrés Mendoza habló fuerte tras la reciente derrota contra Unión de Santa Fe.

PUEDES VER: Alianza Lima y el fichaje que realizará para su séptimo cupo de extranjero este 2026

'Cóndor' Mendoza se pronunció tras la derrota de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe

Durante el programa 'Tinbet' de YouTube, el exfutbolista de Sporting Cristal lamentó el desempeño que tuvo el conjunto victoriano durante la primera mitad, asimismo hizo énfasis en el rendimiento del seleccionado nacional Sergio Peña en dicho compromiso. En sus declaraciones, cuestionó que el ex Malmö sea el '10' del 'equipo del pueblo', y nombró al candidato más idóneo para portar aquel número.

"He visto a Alianza Lima el primer tiempo y de verdad, es un desastre. Solamente vi una jugada que me gustó pero que se la quitaron a Cantero. Fue una jugada buena que hicieron pero de ahí no vi más. Lo que sí es que Sergio Peña no puede jugar, no puedes tener la '10'", expresó Mendoza.

El popular 'Cóndor' Mendoza, recomendó una reubicación de Peña en el esquema de juego al lado del '6', y fue así como aprovechó en elogiar las cualidades futbolísticas del ex Universitario de Deportes, Jairo Vélez, quien firmó por el elenco grone tras su último paso en Universitario de Deportes.

Jairo Vélez llegó a Alianza Lima procedente de Universitario

"El entrenador quiere que todos los jugadores corran y estén bien físicamente, pero si él quiere ser ese Peña que todo quiere que lo vean, debe jugar al lado del '6'. El '10' dáselo a Jairo Vélez porque es un chico más encarador, que sabe con la pelota, más conchudo. El jugador que hace la diferencia es Vélez", acotó.

'Cóndor Mendoza habló sobre Geray Motta en Alianza Lima

Por otro lado, el exdelantero de Cristal se refirió al nivel que viene reflejando el canterano Geray Motta, sin embargo, evidenció su extrañeza con su bajo desempeño, incluso señaló que el futbolista de Alianza Lima cuenta con alta competencia esta temporada en su posición.

"Yo vi el primer tiempo de Motta y todavía no veo a la joya. No lo vi, que no me digan que es una joya porque joya para mi es como cuando salió Pizarro o Farfán, pero no lo es. El chico no es rápido, sí tiene posición, se planta bien. Una cosa es de menores pero acá es cuando juegas con futbolistas grandes. Al chico deben llevarlo poco a poco. Además, se tiene tres delanteros y ese chico va a ser el cuarto", sentenció.