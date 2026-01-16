Watford de Inglaterra quiere contratar a figura de Universitario: "Es importante"
Watford de Inglaterra quiere reforzar su plantel con destacada figura de Universitario. La 'U' dio el visto bueno y el jugador deberá tomar una decisión.
Todo indica que el futuro de César Inga está lejos de Universitario de Deportes. El jugador de 23 años tiene una importante oferta de Kansas City de la MLS y su intención es dar el salto al exterior.
Sin embargo, en las últimas horas apareció la opción de Watford de Inglaterra. Según explicó Gustavo Peralta, la oferta del cuadro que está disputando la Championship es importante.
Watford interesado en contratar a César Inga.
En RPP señalaron que Watford presentó una oferta a Universitario, cumpliendo las expectativas del cuadro crema y todo dependerá de César Inga en continuar con las gestiones respectivas.
¿Dónde jugará César Inga?
Si bien aún no hay acuerdo cerrado para conocer el futuro de César Inga, Gustavo Peralta indicó que desde el entorno del jugador crema indican que la propuesta de Kansas City está mejor posicionada.
Todo se deberá definir en las próximas horas. Si César Inga decide aceptar la oferta de Kansas City o considera que jugar en Watford es la mejor opción para su carrera deportiva.
Como se sabe, Universitario espera ganar más de un millón de dólares para ceder a César Inga. Una oferta menor a ese monto no será considerada por el conjunto estudiantil.
