Futbolista campeón con Universitario puede dejar el club para ir al extranjero : "Sí o sí"

Se pensaba que Universitario ya tenía el plantel totalmente cerrado, en tema de salidas, pero no es así. A pesar de que Javier Rabanal estaba contento con el grupo actual, tendría un dolor de cabeza por el aparente adiós de un jugador que viene de ser titular y campeón durante la temporada 2025. Si bien en un primer intento no lo logró, ahora podría jugar por primera vez en el extranjero.

¿Qué jugador dejaría Universitario en plena pretemporada?

"Representantes del Sporting Kansas City están en Lima y se habrían reunido con directivos de Universitario de Deportes, con César Inga y los agentes del jugador. El club de la MLS quiere sí o sí al polinfucional jugador peruano, pero la U mantiene su postura de solo venderlo por una cantidad mayor al millón de dólares. En las próximas horas se conocerá desenlace", reveló el periodista Gustavo Peralta.

César Inga continuaría su carrera en el extranjero | Gustavo Peralta

El futbolista crema tendría la oportunidad de su vida si es que termina jugando la MLS. Su agente venía de declarar que el mismo César Inga estaba decepcionado por no poder cambiar de camiseta. Parece que el Kansas City no se rindió y mandó a sus representantes para concretar el fichaje del ex ADT. Como Universitario es dueño de su pase, no lo dejaría ir tan fácil.

Dura baja para Universitario

Si el club de la MLS mandó a sus representantes hasta Perú es porque realmente quieren contratar a César Inga. Es una gran oportunidad para el futbolista crema, pues obviamente el sueldo es muy superior al que gana en Universitario y tendría la oportunidad de trabajar para dar el salto a Europa. Ahora mismo los directivos de la U estarán contra la pared, pues contaban con el lateral para este 2026.

En las próximas horas habrás noticias sobre si se llega a concretar el fichaje. Esto podría obligar a Universitario a conseguir un nuevo fichaje para el equipo. Por otro lado, César Inga habría solicitado que lo dejen ir al extranjero. Tiene contrato hasta fin de año, pero su salida dejaría una importante suma para el cuadro crema. Seguirán las negociaciones.