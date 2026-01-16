Prensa ecuatoriana dio llamativo calificativo a Universitario tras fichar a Alzugaray: "Un..."

Con la posibilidad de contar con 7 extranjeros en su plantel, Universitario de Deportes decidió reforzar su plantel con el jugador argentino Lisandro Alzugaray. El futbolista de 35 años es ídolo en LDU de Quito y desde Ecuador se pronunciaron sobre su llegada a la 'U'.

Extra, medio de Ecuador, llamó a Universitario como un "gigante del fútbol peruano". La 'U' quiere este 2026 el tetracampeonato y la decisión que tomó la directiva es mirar el mercado extranjero, no local.

Además, el medio ecuatoriano resaltó que Javier Rabanal, entrenador que salió campeón con IDV, también es uno de los refuerzos de Universitario para el 2026 y el DT pidió contratar a Lisando.

"Se confirmó que su destino sería un gigante del fútbol peruano, Universitario de Deportes, club que ya se llevó a Javier Rabanal (ex DT de IDV), quien fue el que pidió a Lisandro Alzugaray para el equipo 'Crema' después de enfrentarlo en la temporada 2025", expresaron.

Extra se pronunció sobre el fichaje de Javier Rabanal.

Lisandro Alzugaray se despidió de Liga de Quito

LDU realizó una conferencia de prensa para despedir a Lisandro Alzugaray. El jugador que ganó dos títulos en LigaPro, una Copa Sudamericana y una Supercopa de Ecuador con los 'Albos', agradeció por el cariño que recibió.

"Me voy feliz, porque en este tiempo logramos 4 títulos en 3 años y es para resaltar, no es fácil. Agradecer a la hinchada que me ha bancado en muchos momentos", indicó.