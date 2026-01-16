Universitario vs Sport Boys EN VIVO: a qué hora juega, dónde ver partido amistoso y alineaciones

Con el calendario oficial cada vez más cerca, Universitario de Deportes volverá a saltar al campo en un duelo de preparación frente a Sport Boys, un partido que marcará otro paso en su proceso de armado para la temporada 2026. La cita del duelo es para este sábado 17 de enero desde las 10.30 a. m. Sigue la transmisión online del compromiso.

Universitario vs Sport Boys por amistoso de pretemporada

Lejos de enfocarse únicamente en el resultado, el encuentro permitirá al comando técnico de Javier Rabanal poner a prueba distintas variantes tácticas y evaluar el nivel de competitividad del grupo. La idea es llegar con una base sólida al inicio de la Liga 1 y también a la Copa Libertadores, torneos en los que el cuadro crema pretende ser protagonista.

El choque ante la ‘Misilera’ también servirá para medir el impacto de los nuevos elementos que se incorporaron en el mercado de pases como la de Caín Fara. Sin embargo, no todos estarán disponibles, ya que Héctor Fértoli quedó descartado tras presentar una dolencia durante los trabajos de pretemporada, mientras que aún no llega Lisandro Alzugaray ni Sekou Gassama.

Amistoso entre Universitario vs Sport Boys.

A ello se suma la necesidad de buscar soluciones ante posibles ausencias en la zaga y en el lateral. Williams Riveros y Matías Di Benedetto podrían perderse el arranque del Torneo Apertura debido a temas administrativos relacionados con sus nacionalizaciones, mientras que César Inga se encuentra cerca de concretar su salida rumbo al Kansas City de la MLS.

En ese contexto, Sport Boys también tiene una oportunidad valiosa para ensayar su escuadra 2026, la cual es liderada por el entrenador Jaime de la Pava, que recientemente incorporó a nuevos elementos como Diego Melián, Renzo Alfani, Percy Liza, Federico Illanes, Juan David Torres, Mathías Llontop, Gustavo Dulanto, André Vásquez y Rolando Díaz.

¿Dónde ver Universitario vs Sport Boys EN VIVO?

El amistoso podrá seguirse en vivo mediante la transmisión que realizará el propio club a través de su canal oficial de YouTube, accesible con una suscripción de 15 soles.

Transmisión del Universitario vs Sport Boys.

Horario del Universitario vs Sport Boys

El duelo entre el cuadro dirigido por Javier Rabanal y el elenco que comanda Jaime de la Pava está programado para este sábado 17 desde las 10:30 a. m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador.