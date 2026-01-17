¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, la joven promesa que Javier Rabanal hizo debutar en Universitario?

Universitario disputó su primer partido de práctica ante Sport Boys, buscando darle rodaje a sus jugadores y ver en campo a sus nuevos fichajes. No obstante, un jugador se robó toda la atención de los hinchas. Nos referimos a Jhon Jairo Guzmán, quien debutó con 15 años con el primer equipo y dejó sorprendidos a los hinchas. ¿Quién es y cómo juega?

¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, joven promesa que debutó en Universitario?

Jhon Jairo Guzmán es un delantero centro de apenas 15 años que viene escalando posiciones en las divisiones menores de Universitario. Su rendimiento llamó poderosamente la atención del cuerpo técnico y, como premio a su evolución, fue incluido en el primer equipo durante esta pretemporada.

De hecho, el técnico Javier Rabanal le dio minutos en el amistoso ante Sport Boys, ingresando a los 15 minutos del tercer tiempo en reemplazo de Álex Valera. Este atacante diestro entrena con el plantel profesional en Campo Mar. En su perfil destaca su imponente físico: mide 1.90 metros, una estatura poco habitual a su edad que le da ventaja en el juego aéreo y en el choque.

Jhon Jairo Guzmán destacó en la Copa Federación con Universitario.

Jhon Jairo Guzmán empieza a sumar minutos con el primer equipo merengue y podría convertirse en una de las sorpresas de la temporada con Universitario. Cabe recordar que el técnico español apuesta firmemente por potenciar a las divisiones menores y, en ese contexto, el joven atacante podría tener la oportunidad de debutar oficialmente más pronto de lo esperado.

Jhon Jairo Guzmán es convocado con la selección peruana

El joven delantero también se ganó rápidamente un lugar en la selección peruana Sub-15 durante el 2025, donde se dio a conocer luego de marcar un gol desde media cancha en un torneo juvenil. Por lo que es considerado como uno de los valores a futuro de la 'Bicolor'.