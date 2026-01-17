0
Jostin Alarcón marcó golazo de penal y sentencia a Universitario en amistoso contra Sport Boys | Captura Universitario | Composición: Líbero

¡De lujo! Alarcón marcó golazo de penal y sentencia a Universitario en amistoso contra Sport Boys

Jostin Alarcón tomó la responsabilidad desde los 11 pasos y marcó el 1-0 de Sport Boys ante Universitario en Campo Mar. El volante engañó al portero con el cuerpo y le dio la victoria a la 'Misilera'.

Angel Curo

