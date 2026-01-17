- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
¡De lujo! Alarcón marcó golazo de penal y sentencia a Universitario en amistoso contra Sport Boys
Jostin Alarcón tomó la responsabilidad desde los 11 pasos y marcó el 1-0 de Sport Boys ante Universitario en Campo Mar. El volante engañó al portero con el cuerpo y le dio la victoria a la 'Misilera'.