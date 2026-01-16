Canal confirmado para ver Universitario vs Sport Boys por amistoso de pretemporada
Universitario asumirá su primer amistoso de pretemporada este sábado 17 de enero ante Sport Boys en Campo Mar. Mira dónde seguir la transmisión online.
Universitario de Deportes continúa afinando detalles de cara a la temporada 2026 y tendrá una nueva prueba en su camino de preparación cuando enfrente a Sport Boys en un compromiso amistoso. El duelo servirá como una medida importante para el comando técnico de Javier Rabanal, que busca consolidar una idea de juego antes del inicio de la competencia oficial en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.
Canal confirmado para ver Universitario vs Sport Boys
Aunque el encuentro se desarrollará sin público en las instalaciones de Campo Mar U, la expectativa no disminuye entre los hinchas cremas, quienes podrán seguir las incidencias mediante una transmisión habilitada por el mismo club, a través de su canal de Youtube, el cual tiene un costo de 15 soles por suscripción.
¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys?
El enfrentamiento entre el equipo comandado por Javier Rabanal y el conjunto dirigido por Jaime de la Pava se disputará el sábado 17 a partir de las 10:30 a. m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador.
Universitario vs Sport Boys, en su primer amistoso de pretemporada
Este duelo será una oportunidad perfecta para observar al equipo de Universitario en acción y comenzar a sacar conclusiones sobre el rumbo que tomará el plantel en el nuevo año, en el que aspiran alcanzar el tetracampeonato, además de la edición 2026 de la Copa Libertadores.
Más allá del resultado, el foco estará puesto en el rendimiento colectivo y en cómo se van acoplando las nuevas piezas que llegaron para reforzar al vigente campeón nacional, aunque la ausencia será Héctor Fértoli, quién sufrió una dolencia en plena pretemporada.
Además, se buscarán las alternativas para las plazas de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, pues ambos se perderían el inicio del Torneo Apertura por el tema de sus nacionalizaciones. Otro lugar por suplir es la de César Inga, ya que el lateral está cerca de cerrar su traspaso hacia el Kansas City de la MLS.
