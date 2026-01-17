- Hoy:
Universitario concretó el traspaso de César Inga a Kansas City de la MLS por millonaria cifra
¡Confirmado! Universitario acordó la venta del lateral peruano a Kansas City de la MLS. Cremas se quedan con un importante porcentaje de su pase.
¡Siguen las sorpresas en tienda crema! César Inga, uno de los futbolistas más destacados de Universitario de Deportes, durante la última temporada, dejará el club para convertirse en nuevo fichaje de Kansas City de la MLS. El elenco merengue cerró su traspaso a los 'Magos' por una valiosa cantidad.
Universitario acordó la venta de César Inga a Kansas City: todos los detalles
De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, el seleccionado nacional fue transferido al conjunto nortemericano tras el interés que habían presentado durante los últimos días.
"Confirmado: César Inga jugará en Kansas City de la MLS. Universitario de Deportes acordó la venta del polifuncional jugador por una cifra bastante importante. Todo cerrado de club a club", indicó el hombre de prensa en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
César Inga es nuevo fichaje de Kansas City de la MLS
El comunicador también detalló que este traspaso es uno de los más significativos en la historia del equipo estudiantil, pues el futbolista de 23 años no contaba con cláusula de salida. Bajo ese escenario, la 'U' podrá conservar un equivalente al 15% de su pase.
El millonario monto que debe pagar Kansas City a Universitario por el fichaje de César Inga
En medio de las negociaciones, el reconocido abogado internacional Marcelo Bee Sellares reveló a través de sus redes sociales que Kansas City fichó a César Inga por un aproximado de 1.6 millones de dólares. Por su parte, ADT de Tarma cobrará el 10% de su venta por mecanismo de solidaridad FIFA.
La campaña de César Inga en Universitario el 2025
Tras su llegada a Universitario, el también interior izquierdo fue elevando notablemente su nivel no solo en la Liga 1, sino también en la Copa Libertadores 2025. Inga llegó a convertirse en pieza clave del extécnico uruguayo Jorge Fossati, por lo que disputó de manera oficial 36 encuentros, asimismo, marcó un gol.
Valor en el mercado de César Inga
Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial, refiere que la joven figura se cotiza en 1.50 millones de euros en el mercado de pases tras la última actualización. Precisamente, esta cantidad es la más alta en su carrera profesional.
