César Inga deslumbra con astronómico valor en el mercado tras su fichaje por Kansas City de la MLS
Según Transfermarkt, el lateral de Universitario alcanza una impresionante cotización en su valor luego de acordar su incorporación a Kansas City de la MLS.
César Inga, figura de Universitario, dará el gran salto al extranjero luego de conocerse el acuerdo entre el equipo crema y su nuevo club, Kansas City de la MLS. El lateral de 23 años venía evidenciando un nivel impresionante a lo largo del 2025, que fue fundamental para que el cuadro norteamericano decida contratarlo.
PUEDES VER: Javier Rabanal se rindió en elogios ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Me encanta"
El polifuncional futbolista llegó a tienda crema en noviembre de 2024, y poco a poco se ganó un lugar en el once titular de la 'U'. Bajo el mando del extécnico uruguayo Jorge Fossati, Inga dio muestra de bastante talento y profesionalismo tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, factores claves para que en el último año eleve su cotización.
Al respecto, de acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el también interior izquierdo dejó ADT de Tarma con un valor de 450 mil euros en el mercado de pases. Sin embargo, en la actualidad esta cifra se triplicó.
¿En cuánto se cotiza César Inga?
Valor en el mercado de César Inga según Transfermarkt
En junio de 2025, el habilidoso jugador nacional ya estaba tasado en 650 mil euros, y tres meses después, alcanzó el millón de euros. Por su parte, al término de la anterior temporada, Transfermarkt realizó una nueva actualización, en donde César Inga obtuvo la astronómica cifra de 1.50 millones de euros.
César Inga fue convocado a la selección peruana
En junio de 2025, el joven lateral cumplió uno de sus sueños que es debutar oficialmente con su selección. Esto sucedió en el empate en Barranquilla contra Colombia por la jornada 15 de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.
César Inga debutó con la selección peruana en el 2025
Evidentemente, su convocatoria a la 'Blanquirroja' fue muy positivo en la carrera profesional del futbolista de Universitario, sobretodo para que aumente de manera notable su actual valor en el mercado de pases.
