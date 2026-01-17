Prensa extranjera elogió a jugador de Universitario pese a derrota ante Sport Boys: "Impresionó"

Universitario de Deportes afrontó su primer partido de la temporada. Los cremas jugaron un amistoso ante Sport Boys y terminaron cayendo tras un penal cometido por Caín Fara. No obstante, no todos los puntos fueron negativos, pues la prensa internacional no tardó en reaccionar al encuentro y destacó el rendimiento de un jugador merengue.

Prensa extranjera elogió a jugador de Universitario pese a derrota ante Sport Boys

Universitario ha realizado grandes movimientos en su plantel, donde se destaca la llegada de nuevos refuerzos para afrontar la temporada. Precisamente, uno de ellos es Caín Fara, quien sumó sus primeros minutos como jugador crema y dejó un gran rendimiento en el campo.

En ese sentido, tras el partido ante Sport Boys, 'ESPN' de Argentina analizó lo que fue el desempeño del equipo de Javier Rabanal y no dudó en elogiar la actuación del defensa argentino, destacando su gran desempeño comandando la zaga defensiva y su capacidad para proyectarse en ataque.

Caín Fara recibió elogios de 'ESPN' tras su actuación ante Sport Boys.

"En el segundo tiempo, le llegó la oportunidad a Caín Fara, uno de los refuerzos, que impresionó a partir de su solidez defensiva, desdoblamiento y determinación para pisar campo contrario", mencionó el citado medio en su publicación.

De esta forma, Caín Fara ha demostrado sus grandes cualidades en el campo, las mismas que fueron elogiadas por los hinchas en redes sociales. Y es que, pese a haber cometido el penal en contra, el zaguero de 31 años ha dejado en claro que tiene todo para poder ser titular y dejar huella con la 'U'.

Valor de mercado de Caín Fara

Caín Fara es uno de los flamantes fichajes de Universitario en esta temporada. No obstante, su cotización en el mercado ha sorprendido ya que es considerablemente baja. El portal internacional Transfermarkt, le otorgó una valoración de 175 mil euros. Su máximo histórico fue de 450 mil euros, registro que consiguió en 2023.

¿En qué clubes ha jugado Caín Fara?