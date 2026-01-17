¿Por qué Caín Fara es tendencia en redes tras la derrota de Universitario en amistoso ante Boys?

Universitario de Deportes no tuvo el mejor estreno en esta temporada luego de caer por la mínima en un amistoso ante Sport Boys en Campo Mar. Los cremas no pudieron mostrar su poderío ofensivo y terminaron cediendo el triunfo tras un penal cometido por Caín Fara. Tras el final del encuentro, el defensor se volvió viral en redes sociales.

¿Por qué Caín Fara es tendencia en redes tras la derrota de Universitario?

Caín Fara fue uno de los fichajes más destacados que realizó Universitario para esta nueva temporada. El defensa argentino sumó sus primeros minutos como crema en la derrota ante Sport Boys y se volvió viral luego de que los hinchas calificaran rotundamente su desempeño.

El zaguero de 31 años fue señalado luego de cometer el penal que conllevó al gol de Jostin Alarcón y a la derrota de la 'U'. No obstante, la hinchada crema lejos de criticarlo, llenó de elogios al jugador en la red social de 'X' por su gran actuación en el campo.

Caín Fara fue elogiado por los hinchas tras su gran actuación ante Sport Boys.

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas, resaltando el gran nivel que mostró el jugador en su debut con la camiseta crema:

"Muy buenos minutos de Caín Fara, que minutos antes de que le cobraran el penal, salvo un mano a mano claro. Le va a sumar muchísimo al cuadro merengue".

"Lo de Caín Fara ilusiona y mucho, no sólo tiene buena salida, sino que también es férreo en la marca y rápido cuando se trata de correr en distancias cortas. Por ahora el mejor refuerzo en una zona donde creíamos que ya estaba cubierta".

"Me gusta Caín Fara, mientras que esa rudeza sea bien manejada y oportunamente usada. Tiene salida, gusta pasar la media cancha conduciendo la gordita".

¿Hasta cuándo tiene contrato Caín Fara con Universitario?

Según el portal internacional Transfermarkt, Caín Fara firmó contrato con Universitario por solo una temporada. De esta forma, su continuidad está asegurada hasta el final de 2026. Sin embargo, en caso destaque con los merengues, puede extender su vínculo por un tiempo adicional.