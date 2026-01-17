Se reveló el fuerte motivo por el que 'Tunche' Rivera quedó fuera del amistoso ante Sport Boys

Universitario de Deportes afrontó su primer partido de pretemporada ante Sport Boys y terminó cayendo por la mínima. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los hinchas fue la ausencia de José 'Tunche' Rivera en este encuentro. El delantero no fue considerado por el DT Javier Rabanal y se conoció el impactante motivo de su exclusión.

El fuerte motivo por el que José Rivera quedó fuera del amistoso ante Sport Boys

Los hinchas de Universitario esperaban con ansias poder ver a cada una de sus figuras en el amistoso ante Sport Boys. No obstante, no todos los jugadores tuvieron minutos, uno de ellos fue José Rivera, quien es considerado como uno de los potenciales titulares para esta temporada.

Tras el encuentro, el periodista Gustavo Peralta reveló el motivo de su ausencia. Según indicó, el delantero no se encuentra en óptimas condiciones físicas luego de haberse sentido en los entrenamientos, por lo que no fue considerado por precaución. Afortunadamente, no se trata de una lesión grave.

José Rivera se encuentra con molestias físicas y no fue considerado para el amistoso ante Sport Boys. Foto: Universitario

"Un poco sentido, pero nada grave", compartió Peralta en su cuenta de 'X', despejando la preocupación de los hinchas, quienes ya temían perder a una de sus figuras en medio de los recientes cambios en el plantel.

José Rivera y su rendimiento en 2025

El 'Tunche' Rivera no contó con la cantidad de minutos que se esperaba en su última temporada con Universitario. Aunque disputó 37 partidos, la mayoría fueron ingresando desde el banco. Aun así, logró consolidarse como uno de los máximos goleadores del equipo, anotando 12 goles.

La mayoría de sus tantos llegaron en momentos clave, contribuyendo a que los cremas sumen puntos fundamentales que les permitieron alcanzar el tricampeonato de la Liga 1. Por ello, aunque se rumoraba una posible salida para esta temporada, finalmente se quedó para pelear por un lugar en el once titular.