Javier Rabanal dio impactante calificativo a César Inga tras su salida de Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes trabaja en su pretemporada con miras a poder conquistar todos los objetivos que se han trazado. No obstante, a falta de oficialización, su plantel sufrió un severo cambio luego de que se acordase la venta de César Inga al Kansas City de la MLS, una operación que remeció el mercado de fichajes. Tras ello, Javier Rabanal no dudó en opinar de forma contundente sobre el defensa nacional.

Javier Rabanal opinó sobre César Inga tras su salida de Universitario

Tras conocerse el fuerte interés de Kansas City y otros clubes por hacerse con los servicios del jugador, el técnico de Universitario no tardó en pronunciarse y destacar la importancia de César Inga dentro de su planificación deportiva.

En diálogo con el programa 'En Pared', Javier Rabanal elogió las cualidades del defensa nacional y subrayó especialmente su polifuncionalidad. Además, no dudó en considerarlo actualmente como el mejor jugador peruano en su posición.

Video: En Pared

"César Inga es un jugador que se me ocurre en varias posiciones. Puede jugar por el carril y maneja ambas piernas. Un futbolista nacional y posiblemente el mejor en esa posición; la lógica nos dice que a nivel técnico es insustituible", señaló el estratega español.

Del mismo modo, Rabanal confirmó que ha solicitado la continuidad de Inga; sin embargo, reconoció que las ofertas por el jugador son cada vez más altas, por lo que, pensando en el beneficio de todas las partes, la opción de una venta no debe descartarse.

"Yo he pedido que se quede a nivel futbolístico, pero hay que entender que los clubes que han preguntado por él cada vez son más. Cuando llegué era un solo club; ahora son tres y compiten ofreciendo montos más altos. Al final, cuando llega el momento de vender, hay que hacerlo por el bien de la entidad, del club y del chico", sentenció.

¿Cuánto pagó Kansas City por César Inga?

De acuerdo a lo informado por Marcelo Bee Sellares, Kansas City desembolsó la suma de 1,6 millones de dólares para hacerse con el fichaje de César Inga. No obstante cabe señalar que ADT de Tarma cobrará el 10 % de esa operación, por mecanismo de solidaridad FIFA.

Del mismo modo, cabe señalar que Universitario mantendrá el 15 % de los derechos del jugador, pensando en obtener un beneficio económico por una posible venta a futuro del jugador, según indicó Gustavo Peralta.