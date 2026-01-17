0
Universitario le pone nuevo límite a Sekou Gassama: ¿Qué pasó con su fichaje?

Para la temporada 2026, Universitario de Deportes es uno de los equipos que tiene la obligación de salir campeón para conseguir el tetracampeonato. ¿Jugará Gassam?

Jasmin Huaman
Universitario pone nuevo límite a Sekou Gassama antes del inicio de la Liga 1.
Universitario pone nuevo límite a Sekou Gassama antes del inicio de la Liga 1. | Foto: Composición Líbero
En medio de los rumores sobre la llegada de Sekou Gassama, Universitario de Deportes puso un nuevo límite al flamante fichaje de 30 años que llega para ser la solución a los problemas en la delantera del actual campeón del fútbol peruano. El hincha crema se pregunta qué pasó con el refuerzo del senegalés y por qué aún no se ha sumado a los entrenamientos bajo el mando de Javier Rabanal.

Kansas City fichó a César Inga procedente de Universitario de Deportes

PUEDES VER: Universitario concretó el traspaso de César Inga a Kansas City de la MLS por millonaria cifra

Mientras otros equipos de la Liga 1 ya tienen a su plantel entero, Universitario de Deportes ha sufrido más bajas que refuerzos. Edison Flores dejó la concentración por un problema personal, mientras que Di Benedetto y Riveros siguen sin aprobar su examen de nacionalización. A ello hay que sumarle que Sekou Gassama todavía no llega a Perú a poco de iniciar el torneo local.

Universitario pone fecha y día para llegada de Gassama

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, la fecha de llegada de Sekou Gassama a Perú será el día miércoles 21 a las 6:00 a.m. "Durante este tiempo que no pudo llegar a Perú por temas estrictamente personales, el atacante estuvo realizando trabajados físicos monitoreando en todo momento por el comando técnico de la 'U'", sostuvo.

Asimismo, se descartó que su llegada haya demorado por la Copa de África y también se destacó que estuvo bajo el mando de profesionales de primer nivel para llegar en buen estado físico a Universitario.

Universitario de Deportes

Sekou Gassama tiene fecha y día de llegada a Perú.

Teniendo en cuenta estas fechas, se confirma la presencia de Sekou Gassama a la Noche Crema 2026 donde estará siendo presentado frente a la hinchada en el Estadio Monumental de Ate y estaría todo listo para su debut ante miles de personas.

