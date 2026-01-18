- Hoy:
LDU de Quito revela el verdadero motivo de la salida de Azulgaray a Universitario: "Es un..."
Para esta temporada, Universitario se estará reforzando con fichajes de renombre y uno de los que más ilusión causa a la hinchada crema es el de Lisandro Azulgaray.
Antes del inicio de la temporada, Universitario sorprendió a todos al anunciar la llegada de Lisandro Azulgaray, quien llega proveniente de LDU de Quito y es calificado como uno de los fichajes que ha generado una alta expectativa. El jugador argentino llega de ser una de las figuras en el fútbol ecuatoriano y ahora se sumará al cuadro crema en busca del tetracampeonato bajo el mando de Javier Rabanal.
Durante las últimas semanas se han dado varios cambios dentro del plantel de Universitario y así como se fueron algunos destacados futbolistas debido a mejores ofertas, también han llegado otros como es el caso de Azulgaray. A pesar de la derrota ante Sport Boys, la 'U' tiene motivos suficientes para seguir manteniendo el sueño intacto de conseguir nuevamente el campeonato de la Liga 1.
LDU de Quito revela detalle del fichaje de Azulgaray a Universitario
Tras la oficialización de la llegada de Lisandro Azulgaray a Universitario, el presidente de LDU de Quito, Isaac Álvarez, señaló que el motivo por el que no se retuvo al jugador fue por temas económicos, además del plan deportivo con el que vienen trabajando.
"El profesor Rabanal lo pidió y la propuesta que hizo el campeón peruano para nosotros no era algo que pudiéramos igualar, no porque no quisiéramos, sino porque no podíamos fallarle al jugador, ni a nuestros conceptos de equilibrio deportivo y económico", indicó en rueda de prensa.
Azulgaray llegó por pedido de Rabanal.
Todo indica que la propuesta económica realizada por Universitario de Deportes no pudo ser igualada por el club ecuatoriano que perderá a una de sus figuras para afrontar la temporada 2026.
Equipos en los que jugó Lisandro Azulgaray
La trayectoria de Lisandro Azulgaray ha hecho que tenga un paso por destacados clubes, tales como el Atlético Paraná, Newell's Old Boys, Universidad Católica, LDU de Quito y ahora en Universitario de Deportes.
