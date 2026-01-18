0

LDU de Quito revela el verdadero motivo de la salida de Azulgaray a Universitario: "Es un..."

Para esta temporada, Universitario se estará reforzando con fichajes de renombre y uno de los que más ilusión causa a la hinchada crema es el de Lisandro Azulgaray.

Jasmin Huaman
Presidente de LDU de Quito revela por qué se fue Azulgaray a Universitario.
Presidente de LDU de Quito revela por qué se fue Azulgaray a Universitario. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Antes del inicio de la temporada, Universitario sorprendió a todos al anunciar la llegada de Lisandro Azulgaray, quien llega proveniente de LDU de Quito y es calificado como uno de los fichajes que ha generado una alta expectativa. El jugador argentino llega de ser una de las figuras en el fútbol ecuatoriano y ahora se sumará al cuadro crema en busca del tetracampeonato bajo el mando de Javier Rabanal.

Alfonso Barco fue presentado como nuevo jugador de HNK Rijeka.

PUEDES VER: Alfonso Barco, ex Universitario, fue presentado oficialmente en campeón de Croacia: "Bienvenido"

Durante las últimas semanas se han dado varios cambios dentro del plantel de Universitario y así como se fueron algunos destacados futbolistas debido a mejores ofertas, también han llegado otros como es el caso de Azulgaray. A pesar de la derrota ante Sport Boys, la 'U' tiene motivos suficientes para seguir manteniendo el sueño intacto de conseguir nuevamente el campeonato de la Liga 1.

LDU de Quito revela detalle del fichaje de Azulgaray a Universitario

Tras la oficialización de la llegada de Lisandro Azulgaray a Universitario, el presidente de LDU de Quito, Isaac Álvarez, señaló que el motivo por el que no se retuvo al jugador fue por temas económicos, además del plan deportivo con el que vienen trabajando.

"El profesor Rabanal lo pidió y la propuesta que hizo el campeón peruano para nosotros no era algo que pudiéramos igualar, no porque no quisiéramos, sino porque no podíamos fallarle al jugador, ni a nuestros conceptos de equilibrio deportivo y económico", indicó en rueda de prensa.

Universitario

Azulgaray llegó por pedido de Rabanal.

Todo indica que la propuesta económica realizada por Universitario de Deportes no pudo ser igualada por el club ecuatoriano que perderá a una de sus figuras para afrontar la temporada 2026.

Equipos en los que jugó Lisandro Azulgaray

La trayectoria de Lisandro Azulgaray ha hecho que tenga un paso por destacados clubes, tales como el Atlético Paraná, Newell's Old Boys, Universidad Católica, LDU de Quito y ahora en Universitario de Deportes.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Se fue de Alianza Lima y ahora se rinde en elogios ante Sporting Cristal: "Equipo grande"

  2. LDU de Quito revela el verdadero motivo de la salida de Azulgaray a Universitario: "Es un..."

  3. Exfutbolista de Al-Ahli llegará a Perú para unirse a Universitario: "En camino"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano