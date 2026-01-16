Alfonso Barco, ex Universitario, fue presentado oficialmente en campeón de Croacia: "Bienvenido"

Completamente oficial. El exfutbolista de Universitario de Deportes, Alfonso Barco, seguirá en el fútbol internacional al llegar a un acuerdo con HNK Rijeka de la Primera División de Croacia. Este elenco fue campeón del torneo local en el 2025, por lo que ahora espera aportar su experiencia en Europa.

Alfonso Barco fue presentado en HNK Rijeka

Mediante las redes sociales del club croata, se pudo conocer la presentación del ex Universitario de Deportes tras tener pasado en el 2025 con Emelec de Ecuador. Pese a tener buen rendimiento con el 'Bombillo', el pivote decidió cambiar de aires ante la inestabilidad económica del cuadro ecuatoriano.

"Alfonso, bienvenido", escribió HNK Rijeka a través de sus redes sociales con un entretenido video para el gusto de los hinchas.

Posterior a esta presentación en redes sociales, Alfonso Barco brindó sus primeras declaraciones como nuevo futbolista de HNK Rijeka, en el que deja en claro que sabe de que es el vigente campeón de la Primera División de Croacia, por lo que ahora tratará de aportar su mejor versión en busca del primer lugar.

"Sé que el Rijeka ganó el campeonato la temporada pasada y que las expectativas son altas. Hablé con el entrenador y vi una oportunidad para mi carrera en todo esto", declaró Álvaro Barco tras fichar por HNK Rijeka,

Alfonso Barco luce la camiseta de HNK Rijeka de Croacia.

Actualmente, HNK Rijeka se encuentra en la quinta casilla de la Primera División de Croacia con 24 unidades y está a 14 puntos de igualar al líder Dinamo Zagreb. Un momento complicado en el que se necesita sumar sí o sí muchas victorias para celebrar al cierre de temporada.