0

Alfonso Barco, ex Universitario, fue presentado oficialmente en campeón de Croacia: "Bienvenido"

¡De Universitario para Europa! Alfonso Barco lució la camiseta de nuevo club en Croacia para pelear un título en el exterior.

Diego Medina
Alfonso Barco fue presentado como nuevo jugador de HNK Rijeka.
Alfonso Barco fue presentado como nuevo jugador de HNK Rijeka. | Foto: X HNK Rijeka
COMPARTIR

Completamente oficial. El exfutbolista de Universitario de Deportes, Alfonso Barco, seguirá en el fútbol internacional al llegar a un acuerdo con HNK Rijeka de la Primera División de Croacia. Este elenco fue campeón del torneo local en el 2025, por lo que ahora espera aportar su experiencia en Europa.

Prensa ecuatoriana se pronunció sobre el fichaje de Lisandro Alzugaray a Universitario.

PUEDES VER: Prensa ecuatoriana dio llamativo calificativo a Universitario tras fichar a Alzugaray: "Un…"

Alfonso Barco fue presentado en HNK Rijeka

Mediante las redes sociales del club croata, se pudo conocer la presentación del ex Universitario de Deportes tras tener pasado en el 2025 con Emelec de Ecuador. Pese a tener buen rendimiento con el 'Bombillo', el pivote decidió cambiar de aires ante la inestabilidad económica del cuadro ecuatoriano.

"Alfonso, bienvenido", escribió HNK Rijeka a través de sus redes sociales con un entretenido video para el gusto de los hinchas.

Posterior a esta presentación en redes sociales, Alfonso Barco brindó sus primeras declaraciones como nuevo futbolista de HNK Rijeka, en el que deja en claro que sabe de que es el vigente campeón de la Primera División de Croacia, por lo que ahora tratará de aportar su mejor versión en busca del primer lugar.

"Sé que el Rijeka ganó el campeonato la temporada pasada y que las expectativas son altas. Hablé con el entrenador y vi una oportunidad para mi carrera en todo esto", declaró Álvaro Barco tras fichar por HNK Rijeka,

Alfonso Barco, HNK Rijeka

Alfonso Barco luce la camiseta de HNK Rijeka de Croacia.

Actualmente, HNK Rijeka se encuentra en la quinta casilla de la Primera División de Croacia con 24 unidades y está a 14 puntos de igualar al líder Dinamo Zagreb. Un momento complicado en el que se necesita sumar sí o sí muchas victorias para celebrar al cierre de temporada.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, jueves 15 de enero: programación y dónde ver fútbol online

  2. Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y donde ver el último partido de los blanquiazules en Uruguay

  3. Periodista checo dio rotundo calificativo a Manco tras hablar de Joao Grimaldo: "Un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano