PSG vs Liverpool: fecha, hora y canal para ver los cuartos de final de Champions League

PSG vs Liverpool protagonizarán un partidazo en lo que será los cuartos de final de la Champions League 2025/2026. Ambas escuadras volverán a verse las caras luego de que los franceses los eliminaron en la temporada 2024/2025, en los octavos de final. Ambos conjuntos llegan con un gran rendimiento y con la ilusión de pasar a las semifinales de esta gran competición.

¿Cuándo juega PSG vs Liverpool por los cuartos de final de la Champions League?

El partido de ida entre PSG y Liverpool por la Champions League se jugará el martes 7 de abril, mientras que el de vuelta será el martes 14. Ambos encuentros prometen ser emocionantes de principio a fin.

¿A qué hora juega PSG vs Liverpool por los cuartos de final de la Champions League?

El duelo entre PSG vs Liverpool por la Champions League está previsto para jugarse a las 2.00 p. m. (hora peruana). Tanto el compromiso de ida como de vuelta se realizarán a esta misma hora.

¿Dónde ver PSG vs Liverpool por los cuartos de final de la Champions League?

El encuentro del PSG vs Liverpool por la Champions League se podrá seguir por la señal de ESPN, que te llevará la cobertura completa. Además, si deseas verlo vía streaming lo podrás hacer mediante la señal de Disney Plus.

PSG se volverá a ver las cara contra Liverpool. Foto: difusión

¿Cómo llegan PSG vs Liverpool a los cuartos de final de la Champions League?

El duelo entre Liverpool y PSG enfrenta a dos de los equipos más valiosos y talentosos del mundo. Los locales, en el partido de vuelta, buscan imponer presión tras la pérdida y jugar de manera vertical, mientras que los parisinos han adoptado un estilo más controlado, con transiciones rápidas capaces de definir cualquier serie en cuestión de minutos.

