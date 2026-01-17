- Hoy:
Los 8 canteranos de Universitario que utilizó Javier Rabanal ante Sport Boys
Universitario de Deportes, bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, decidió utilizar a 8 futbolistas nuevos en el amistoso contra Sport Boys.
Universitario de Deportes sigue en su búsqueda por encontrar su mejor versión de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026 en la pretemporada liderada por Javier Rabanal. En medio de ello, el técnico español decidió utilizar a 8 canteranos en el amistoso ante Sport Boys y aquí te contamos acerca de cada uno.
Los 8 canteranos de Universitario que utilizó Javier Rabanal en el partido ante Sport Boys
En los últimos 15 minutos del tercer tiempo de 30, Javier Rabanal decidió hacer ingresar al campo a 8 futbolistas que destacan en la cantera de Universitario.
Los jugadores que tuvieron sus primeros minutos con la camiseta crema fueron Jhefferson Rodríguez, Rafael Guzmán, Christopher Loayza, Fabián Cabanillas, Josué Torres, Sebastián Flores, Diego Vásquez y John Jairo Guzmán.
Jhefferson Rodríguez
Guardameta de 19 años, actualmente es el tercer arquero de Universitario, detrás de Miguel Vargas y Diego Romero. Fue campeón con el equipo merengue en la temporada 2024.
Rafael Guzmán
Defensor central de 17 años es un jugador con bastante proyección debido a su gran altura y juego seguro en la zaga defensiva. En el 2025, tuvo mucha continuidad en la Liga 3 jugando en la reserva de Universitario de Deportes.
Rafael Guzmán, John Jairo Guzmán y Sebastián Flores jugaron bajo el mando de Javier Rabanal.
Christopher Loayza
Extremo izquierdo de 18 años también se puede desempeñar como delantero. Su gran talento hizo que Javier Rabanal lo considerara para el primer equipo ante Sport Boys en el duelo amistoso.
Fabián Cabanillas
Mediocentro ofensivo de 20 años hizo menores en Sporting Cristal, pero desde el 2025 viene sumando minutos en la reserva de Universitario jugando Liga 3 y la Copa Libertadores Sub-20.
Josué Torres
Medicentro de 21 años fue utilizado por Javier Rabanal para formar parte del equipo que enfrentó a Sport Boys. En 2025 jugó en Deportivo Llacuabamba en condición de cedido, pero este 2026 retornó al club.
Sebastián Flores
Mediocentro y campeón con Universitario en 2025, tiene las mayores posibilidades de ser utilizado por Javier Rabanal para disputar la Liga 1 del 2026.
Diego Vásquez
Futbolista fue utilizado por Javier Rabanal para que dispute los últimos 15 minutos del amistoso ante Sport Boys desde Campo Mar.
John Jairo Guzmán
El delantero centro de 15 años es uno de los futbolistas que causó mayor sensación al jugar el partido contra Boys, ya que, debido a su edad, ha destacado en su categoría como un goleador nato. Rabanal no quiso perderse la oportunidad de verlo jugar.
