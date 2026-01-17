Exfutbolista de Al-Ahli llegará a Perú para unirse a Universitario: "En camino"

Universitario de Deportes realizó todas las gestiones deportivas para concretar sus nuevos fichajes de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Por ello, el equipo crema confirmó la llegada de un futbolista que tuvo paso por Al-Ahli de Arabia Saudita y en cuestión de días arribará a Perú para unirse a la pretemporada del conjunto crema: Estamos hablando de Lisandro Alzugaray.

Ex Al-Ahli fichó por Universitario y llegará a Perú para unirse a la pretemporada

Universitario hizo oficial el fichaje de Alzugaray como su flamante delantero, quien llega procedente de LDU de Quito. Sin embargo, aún no se sabía qué día llegaría a Perú para unirse a la pretemporada.

Por eso, según informó el medio 'Tiempo Crema', Lisandro Alzugaray llegará a Lima el lunes 19 de enero de 2026 para sumarse a los entrenamientos del equipo merengue y bajo las órdenes de Javier Rabanal.

Lisandro Alzugaray es nuevo jugador de Universitario y se unirá el 19 de enero a la pretemporada.

"Este lunes llega a Lima para incorporarse al plantel de Universitario, listo para ponerse la crema, sumarse al grupo y empezar a escribir una nueva historia. Ilusión renovada, fútbol y compromiso en cada paso", informó el portal que brinda información crema.

De esta forma, Universitario de Deportes tendría casi completa la plantilla para entrenar parejo, ya que Sekou Gassama es otro de los futbolistas que falta por arribar a Perú, sin embargo, su llegada está programada para el miércoles 21 de enero.

Lisandro Alzugaray es nuevo jugador de Universitario

Luego de su destacada trayectoria en el fútbol ecuatoriano, donde vistió las camisetas de Liga de Quito, Universidad Católica y SD Aucas, Lisandro Alzugaray ha aceptado la propuesta de Universitario para convertirse en el nuevo delantero del equipo peruano hasta el 2027, con la posibilidad de extender su contrato por una temporada adicional si cumple con los requisitos establecidos.

Lisandro Alzugaray jugó en Al-Ahli de Arabia Saudita.

Lisandro Alzugaray en Al-Ahli

En agosto de 2022, el argentino Alzugaray decidió dejar Universidad Católica para jugar en Al-Ahli de Arabia Saudita; sin embargo, no logró sumar minutos oficiales, por lo que decidió salir cedido a LDU de Ecuador, club en el que brilló y ganó la Copa Sudamericana.