Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora ADT lo presenta como gran fichaje: "Solidez"

El mercado de pases no deja de asombrar a los hinchas del balompié nacional a pocas semanas del inicio de la Liga 1 2026. Bajo ese escenario, en las últimas horas, ADT hizo oficial la llegada de un talentoso jugador que no tuvo protagonismo en Universitario de Deportes.

ADT anunció a ex Universitario para la temporada 2026

Jerry Navarro dejó el cuadro merengue durante el 2023 para convertirse en gran refuerzo de Comerciantes FC de Loreto. El joven futbolista fue una de las grandes apuestas que pudo tener la 'U', sin embargo, estuvo lejos de ser considerado en el primer equipo, tal es así que en los últimos años viene sumando minutos en la Liga 2.

Jerry Navarro se formó en las menores de Universitario/Foto: Instagram

Sin embargo, con miras a la nueva temporada, el también extremo derecho decidió asumir un nuevo reto profesional y ficha por el 'Vendaval Celeste'. Precisamente, a través de sus redes sociales, la escuadra tarmeña anunció su contratación procedente de la 'Fuerza Emprendedora'.

"Solidez, entrega y recorrido por la banda. Jerry Navarro llega a ADT para reforzar la defensa como lateral, aportando intensidad, orden y proyección ofensiva. ¡Bienvenido, Jerry!", indicó el club en su cuenta oficial de Instagram.

ADT presentó el fichaje de Jerry Navarro para la temporada 2026

Cabe señalar que, previo a su incorporación al conjunto de altura, Navarro usó sus redes sociales para despedirse de Comerciantes FC con un emotivo mensaje donde agradeció todo el apoyo que le brindaron durante su estadía en el club. Del mismo modo, le deseó los mejores deseos al equipo este 2026.

"Hoy toca despedirme del club Comerciantes FC, fueron 3 temporadas defendiendo a muerte, me llevo todas las cosas buenas, momentos en la cancha y fuera de ello, agradecido plenamente con el equipo, con el presidente Christian Becerra por confiar en mi y el cariño, a los comando técnicos que tuve, a todos mis compañeros del club y a la hinchada loretano que siempre estuvo presente, desearles los mayores éxitos al club y que sigan luchando por ese ansiado ascenso qué si se puede, Gracias por tanto mi ciudad, mi Iquitos, mi isla bonita", escribió el lateral derecho en su Instagram.

Los números de Jerry Navarro con Comerciantes FC de Loreto

Jerry Navarro jugó en Comerciantes FC de Loreto desde el 2023 al 2025. Durante su etapa por el cuadro selvático, el deportista de 23 años solo pudo anotar un gol, en un total de 61 compromisos por la Liga 2.