Alineaciones Sporting Cristal vs Sport Huancayo: el renovado once de Autuori para vencer en altura
Sporting Cristal choca con Sport Huancayo con el objetivo de escalar a las primeras posiciones en la tabla. Revisa qué novedades alista Paulo Autuori en su oncena titular.
Sporting Cristal se enfrenta HOY a Sport Huancayo en un emocionante duelo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Los dirigidos por Paulo Autuori han tenido un irregular arranque en esta temporada por lo que tienen la obligación de poder sumar 3 puntos en 'La Incontrastable'. Conoce la alineación que preparan ambos elencos para este partidazo.
Sport Boys se pronuncia tras conocer que Sporting Cristal no jugará en el Miguel Grau: "Exigimos"
Alineación de Sporting Cristal
- Diego Enríquez, Juan Cruz González, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Fabrizio Lora; Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom; Christofer Gonzales, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.
Sporting Cristal llega con una motivación especial luego de haber vencido en su último partido de Copa Libertadores ante 2 de Mayo. No obstante, entre semana deberán volver a asumir un trascendental partido ante Carabobo FC, por lo que se espera que presenten un once con varios cambios.
Sporting Cristal empató 2-2 ante Universitario en la última fecha. Foto: Liga 1
En el arco se mantendrá Diego Enríquez, titular indiscutible del equipo. La defensa si presenta variantes con el ingreso de Alejandro Pósito en la zaga central para acompañar a Lutiger y la inclusión de Fabrizio Lora por el lateral izquierdo. En el mediocampo, la gran sorpresa será Ian Wisdom desde el arranque para brindar desequilibrio en ataque, en reemplazo de Martín Távara.
En cuanto a la zaga ofensiva, la ofensiva será conformada por Luis Iberico e Irven Ávila, apelando a sus experiencias en la altura. Cabe señalar que para este compromiso Felipe Vizeu no estará disponible por disposición técnica.
Alineación de Sport Huancayo
- Ángel Zamudio; Jimmy Valoyes, Jean Falconi, Marcelo Gaona, Axel Chávez; Ricardo Salcedo, Edu Villar; Javier Sanguinetti, Nahuel Luján; Jeremy Canela y Yorleys Mena.
Sport Huancayo también llega con un presente amargo en el Torneo Apertura ya que solo han podido sumar 4 puntos. En su último duelo cayeron por 3-2 ante Los Chankas y deberán mejorar su rendimiento para poder escalar posiciones.
El 'Rojo Matador' sufrió una dura remontada ante Los Chankas en su visita a Andahuaylas. Foto: Liga 1
El equipo comandado por Roberto Mosquera buscará hacerse fuerte en casa y vencer a uno de los candidatos al título, aprovechando las bajas que tienen sus rivales y la fatiga con la que llegan. Además, en su plantel cuentan con grandes figuras como Jimmy Valoyes y los argentinos Nahuel Luján y Javier Sanguinetti, vitales en su conexión con la ofensiva.
Sin embargo, su arma más fuerte será sin duda el colombiano Yorleys Mena, quien es su máximo goleador con dos anotaciones y un viejo conocido en el fútbol peruano, destacando por su letalidad en el área y su gran velocidad.
