FC Cajamarca vs ADT EN VIVO por la Tarde Cajacha: a qué hora y dónde ver debut de Hernán Barcos

FC Cajamarca se enfrenta a ADT este domingo 18 de enero, en la Tarde Cajacha. Este partido marcará el debut de Hernán Barcos con la 'Azul y Oro'.

Wilfredo Inostroza
Hernán Barcos debutará en FC Cajamarca en la denominada Tarde Cajacha
Hernán Barcos debutará en FC Cajamarca en la denominada Tarde Cajacha | Composición: Líbero
Llegó el día. FC Cajamarca se enfrenta a ADT HOY domingo 18 de enero, en la denominada Tarde Cajacha, evento que servirá para presentar todo el plantel de la Azul y Oro, teniendo como principal atractivo la presencia de Hernán Barcos, quien espera debutar por todo lo alto en su nuevo equipo.

¿A qué hora el FC Cajamarca vs ADT con Hernán Barcos?

El evento estaba programado para comenzar a las 11:00 hora local y una vez culmine el show, el partido se estima que debe comenzar a partir de las 13:00 horas (horario estimado).

¿Dónde ver FC Cajamarca vs ADT con Hernán Barcos ?

El partido entre FC Cajamarca vs ADT será transmitido por Nativa TV, canal disponible en diferentes operadores de TV cable y que también tiene su propio canal de YouTube.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

