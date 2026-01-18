FC Cajamarca vs ADT EN VIVO por la Tarde Cajacha: a qué hora y dónde ver debut de Hernán Barcos

Llegó el día. FC Cajamarca se enfrenta a ADT HOY domingo 18 de enero, en la denominada Tarde Cajacha, evento que servirá para presentar todo el plantel de la Azul y Oro, teniendo como principal atractivo la presencia de Hernán Barcos, quien espera debutar por todo lo alto en su nuevo equipo.

¿A qué hora el FC Cajamarca vs ADT con Hernán Barcos?

El evento estaba programado para comenzar a las 11:00 hora local y una vez culmine el show, el partido se estima que debe comenzar a partir de las 13:00 horas (horario estimado).

¿Dónde ver FC Cajamarca vs ADT con Hernán Barcos ?

El partido entre FC Cajamarca vs ADT será transmitido por Nativa TV, canal disponible en diferentes operadores de TV cable y que también tiene su propio canal de YouTube.