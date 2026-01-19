¿Se queda en la 'U'? César Inga tomó terminante medida que complicó su pase a Kansas City

César Inga es considerado como uno de los mejores jugadores y con mayor proyección dentro del plantel Universitario de Deportes. El jugador dejó un notable rendimiento en su primer año y despertó el interés de múltiples clubes siendo uno de ellos Kansas City de la MLS. Sin embargo, cuando todo parecía decidido, el defensa decidió darle un giro a las negociaciones. ¿Se quedará en Ate?

César Inga tomó terminante medida que complicó su pase a Kansas City

Cuando todo parecía que era definitivo, una nueva información llega sobre el futuro deportivo de César Inga. Según reveló el periodista Kevin Pacheco, el pase del futbolista de Universitario rumbo al Kansas City aún no es seguro, luego de que se complicaran las negociaciones.

Pacheco detalló que la operación estaba bien encaminada, pero han aparecido nuevos clubes interesados en Inga, por lo que se entiende que el jugador estaría analizando meticulosamente cada una de sus opciones. No obstante, recalcó que la idea del polifuncional defensa es poder dar el salto al exterior.

César Inga analiza otras ofertas, además de la Kansas City de la MLS.

"Sobre César Inga a Kansas: partida del defensa a la MLS a esta hora no es confirmada. Si bien las negociaciones estaban bien avanzadas, aún no había firma y aparecieron otras alternativas del extranjero. La idea del jugador sigue siendo emigrar. Se debe definir todo esta semana", fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta forma, Universitario queda expectante en poder conocer como se definirá el futuro de uno César Inga, un jugador a quien Javier Rabanal considera como indispensable en su esquema táctico. Sin embargo, cabe señalar que todo indica que se marchará de Ate en este mercado.

César Inga tiene oferta de club de Inglaterra

Recordemos que en los últimos días se conoció que son varios los equipos interesados en poder contar con los servicios del polifuncional defensa. En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta señaló que Watford de la Championship de Inglaterra estaba interesado en fichar a César Inga.

Valor de mercado de César Inga

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el valor de mercado de César Inga ha ido en aumento en los últimos meses y actualmente es el segundo jugador más caro de la plantilla de Universitario con 1,5 millones de euros. Este registro representa su máximo histórico y la cifra puede seguir aumentando considerando su proyección.