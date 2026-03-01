0
Previa de Universitario vs FC Cajamarca
¿Pueden impedirte el ingreso al colegio por no llevar uniforme escolar? Esto confirma MINEDU

El MINEDU ha dado a conocer detalles importantes sobre el tema del uso del uniforme en todos los centros educativos del Estado.l

MINEDU confirma si colegios pueden prohibirte el ingreso por no tener uniforme
MINEDU confirma si colegios pueden prohibirte el ingreso por no tener uniforme | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Quedan solo dos semanas más para el inicio del año escolar, por lo cual muchos padres de familia se encuentran a la expectativa por conocer toda la información correspondiente a este nuevo comienzo. Desde los pagos de matrícula hasta los útiles escolares y más.

PUEDES VER: ¿Nuevos cambios en el calendario escolar? Esto confirmó MINEDU para colegios públicos y privados

El próximo 16 de marzo será la fecha oficial de regreso a clases para los alumnos de colegios públicos, y en este marco, es necesario tener en cuenta que muchos de los niños, adolescentes y jóvenes, acudirán a las aulas con los uniformes establecidos, mientras que otros no.

Ante ello, el Ministerio de Educación (MINEDU) aclaró qué pasará con la entrada de los estudiantes que no utilicen el uniforme de cada institución a la que pertenezcan. ¿Se podrá impedir el ingreso?

¿Pueden negarte el ingreso al colegio por no usar uniforme?

No. La entidad recordó que la vestimenta no debe convertirse en una condición para asistir a clases, por lo que ninguna institución educativa del Estado, puede impedir que los escolares entren a clases por no vestir con el uniforme.

¿Los colegios privados SÍ pueden prohibir el ingreso?

En el caso de los colegios particulares sí se puede exigir uniforme, pero esto solo aplica si la norma está en su reglamento interno y fue especificada de manera correcta desde mucho antes a los apoderados.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

