¿Pueden impedirte el ingreso al colegio por no llevar uniforme escolar? Esto confirma MINEDU

Quedan solo dos semanas más para el inicio del año escolar, por lo cual muchos padres de familia se encuentran a la expectativa por conocer toda la información correspondiente a este nuevo comienzo. Desde los pagos de matrícula hasta los útiles escolares y más.

El próximo 16 de marzo será la fecha oficial de regreso a clases para los alumnos de colegios públicos, y en este marco, es necesario tener en cuenta que muchos de los niños, adolescentes y jóvenes, acudirán a las aulas con los uniformes establecidos, mientras que otros no.

Ante ello, el Ministerio de Educación (MINEDU) aclaró qué pasará con la entrada de los estudiantes que no utilicen el uniforme de cada institución a la que pertenezcan. ¿Se podrá impedir el ingreso?

Escolares regresan a clases este 16 de marzo de 2026 / FOTO: MINEDU

¿Pueden negarte el ingreso al colegio por no usar uniforme?

No. La entidad recordó que la vestimenta no debe convertirse en una condición para asistir a clases, por lo que ninguna institución educativa del Estado, puede impedir que los escolares entren a clases por no vestir con el uniforme.

¿Los colegios privados SÍ pueden prohibir el ingreso?

En el caso de los colegios particulares sí se puede exigir uniforme, pero esto solo aplica si la norma está en su reglamento interno y fue especificada de manera correcta desde mucho antes a los apoderados.