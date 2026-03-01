- Hoy:
Este es el próximo feriado largo CONFIRMADO que podrás disfrutar en Perú antes de Semana Santa 2026
Este 2026 llega un nuevo feriado programado para el mes de marzo, pero es importante conocer para quiénes aplica esta medida.
Aunque muchos ciudadanos esperan con ansias el feriado largo que llega en el calendario con la celebración de Semana Santa 2026, lo cierto es que se acaba de confirmar un nuevo día libre antes de estas fechas y será durante el mes de marzo. ¿De qué se trata?
PUEDES VER: Calendario de feriados 2026: ¿Qué meses NO TIENEN días libres? Estos son los únicos que restan en el año
Marzo es uno de los periodos que no registra feriados nacionales como tal, al igual que sucede con febrero y septiembre, pero en esta ocasión hay una pequeña excepción solo para la región Ica, quienes sí podrán disfrutar de un descanso adicional en este tercer mes.
Se trata de la Ley N°16904, en donde se modificó el artículo 1 de la Ley 1550, resultando así en un nuevo feriado que fue fijado para el segundo viernes de marzo de cada año, de acuerdo a lo que señala la normativa publicada. Conoce más a continuación.
Este marzo de 2026 cuenta con nuevos días feriados en el calendario / FOTO: Freepik
¿Por qué hay feriado no laborable en marzo?
Es un día no laborable regional, de acuerdo a la Ley N.º 16904, que existe desde hace 58 años y que fue aprobada por el Congreso, y emitida el 7 de marzo de 1968, a lo largo del primer gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry.
La ley dispone que cada segundo viernes de ese mes de cada año sea declarado "día feriado" pero solo aplicable para el departamento de Ica y esto se debe a la realización del 'Festival Internacional de la Vendimia Iqueña' (FIVI), una tradición que homenajea a la uva y al pisco peruano.
¿Este feriado aplica para sector público y privado?
Este feriado solo se considera de manera obligatoria para el sector público de la región de Ica, desde el distrito de Marcona, provincia de Nasca, hasta el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha. No obstante el sector privado puede tomarlo de manera opcional bajo coordinación de empleador y trabajador.
Feriados nacionales 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
