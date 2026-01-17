Javier Rabanal quedó encandilado con seleccionado peruano que volvió a Universitario: "Me encanta"

Universitario de Deportes se viene preparando de la mejor manera durante su pretemporada con el objetivo de conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 2026 y destacar en la Copa Libertadores. Por ello, los cremas se movieron en el mercado de fichajes y concretaron la llegada de varios jugadores. Precisamente, un jugador que retornó a tienda crema dejó encandilado al DT Javier Rabanal con sus cualidades.

Javier Rabanal quedó encandilado con seleccionado peruano que volvió a Universitario

Durante una entrevista con el programa 'En Pared', Javier Rabanal fue consultado por distintos aspectos tras su llegada a Universitario, entre ellos el desempeño individual de algunos jugadores. En esa línea, se le preguntó sobre cómo afrontará la temporada con Diego Romero como uno de los porteros del plantel.

Ante ello, el estratega crema señaló que Romero necesita continuidad y aseguró que tendrá los minutos necesarios durante esta campaña. Además, no dudó en elogiarlo por sus grandes condiciones bajo los tres palos, resaltando que cuenta con proyección para dar el salto y destacar en el fútbol europeo.

Video: En Pared.

"Diego Romero es un arquero que necesita arco y se lo tendremos que dar nosotros. Las cualidades que tiene a mi me encanta, es un portero que podría destacar en el fútbol europeo. Maneja bien los pies, los espacios y tapa, tiene buenas cualidades. Es un momento importante para él y nosotros tenemos que darle una competencia sana", manifestó el entrenador español.

Cabe recordar que Diego Romero, retornó a tienda crema para esta temporada luego de su fallida experiencia en Banfield de Argentina, donde solo pudo atajar en una ocasión. En ese contexto, Javier Rabanal indicó que, tras su llegada, tendrá la obligación de competir por la titularidad.

Diego Romero buscará sumar minutos con Universitario

Diego Romero llega con el cartel de poder convertirse en el portero titular tras la salida de Sebastián Britos. El guardameta nacional regresa al club que lo formó y apunta a tener el protagonismo que no logró consolidar en las últimas temporadas.

Durante su primera etapa en el plantel profesional crema, Romero disputó 30 partidos en cinco temporadas, alternando su participación con otros arqueros. Si bien las cifras no son deslumbrantes, su rendimiento le permitió ser considerado en las divisiones menores de la selección peruana e incluso integrar varias convocatorias de la 'Bicolor' para las Eliminatorias 2026.