Universitario tomó impactante decisión con volante que fue titular ante Boys: "Préstamo..."

Universitario de Deportes no logró iniciar con pie derecho su pretemporada y cayó derrotado ante Sport Boys. Los cremas buscan conformar un plantel sumamente competitivo con el objetivo de poder destacar y consagrarse como tetracampeón de la Liga 1. En ese sentido, en medio del mercado de fichajes, tomaron una rotunda decisión el futuro de uno de sus volantes que fue titular ante la 'Misilera'.

Universitario tomó terminante medida con volante que fue titular ante Sport Boys

Una de las medidas más sorprendentes que tomó Javier Rabanal en su llegada a Universitario fue mantener a Yuriel Celi en el equipo para la pretemporada. El volante tuvo actividad tras ser titular en el amistoso ante Sport Boys. Sin embargo, el futuro del jugador no estaría del todo seguro en la escuadra merengue.

Según reveló la periodista deportiva Andrea Closa, en el programa 'Fútbol Como Cancha', la dirección deportiva de la 'U' catalogó al volante de 23 años como uno de los jugadores que pueden marcharse del club en calidad de cedido para esta nueva temporada de la Liga 1 2026, dejando su futuro en el aire.

Video: Fútbol Como Cancha.

"Pregunté si había un jugador del primer equipo que estén pensando en prestar, me dicen que el único es Yuriel Celi. Es el único que podría irse a préstamo, porque está haciendo la pretemporada con Universitario", fue la información que compartió la comunicadora.

El mediocentro había cumplido con las expectativas de Javier Rabanal en la pretemporada e incluso disputó gran parte del primer amistoso; no obstante, todo indica que no tiene seguro su futuro como crema, por lo que no ven con malos ojos darle salida. Cabe señalar que esta no es una decisión definitiva, ya que si Yuriel Celi sigue rindiendo al máximo nivel, es posible que la directiva cambie de parecer.

Yuriel Celi fue considerado como titular en el amistoso ante Sport Boys. Foto: Universitario

Valor de mercado de Yuriel Celi

Yuriel Celi fue considerado una de las grandes promesas del fútbol peruano tras su destacado desempeño con las divisiones menores de la selección nacional. Aunque no ha logrado mantener el mismo nivel, sigue teniendo una alta cotización en el mercado. Según Transfermarkt, el atacante tiene una valoración de 300 mil euros.