Javier Rabanal dejó rotundo mensaje tras derrota de Universitario ante Sport Boys: "Con..."

Universitario de Deportes cayó por la mínima ante Sport Boys durante un amistosos disputado en su pretemporada. Los cremas tuvieron grandes ocasiones para abrir el marcador, pero no pudieron concretarlas y terminaron cediendo la victoria. Tras ello, el DT Javier Rabanal no tardó en pronunciarse y dejó un contundente mensaje en sus redes sociales.

Javier Rabanal dejó rotundo mensaje tras derrota de ante Sport Boys

Los hinchas esperaban ver un gran rendimiento de los jugadores de Universitario en su primer partido. Sin embargo, el equipo crema no obtuvo su mejor desempeño y se mostró ansioso de cara al arco, fallando claras ocasiones.

Por ello, tras observar las múltiples fallas de su equipo, el técnico Javier Rabanal utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de su primera caída y recalcó que hubo cosas positivas para rescatar. En esa línea, también señaló que deberán corregir algunos aspectos de cara al futuro e inicio de la Liga 1 2026.

Javier Rabanal reaccionó a la derrota ante Sport Boys en su cuenta de Instagram.

"Cosas buenas y aspectos que mejorar con mucho trabajo y dedicación", fue el mensaje que compartió el estratega español mediante sus historias de Instagram, dejando en claro que aún hay mucho margen para mejora en su plantel.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

De acuerdo con lo informado por Universitario, el club tiene programado un nuevo amistoso durante su pretemporada. Los cremas se medirán ante Melgar este martes 20 de enero en el Estadio Monumental de Ate a partir de las 10:30 a. m. (hora peruana).

Cabe señalar que este compromiso será su último preparativo antes de la Noche Crema, que se jugará el 24 del mismo mes ante la U de Chile, por lo que se espera ver a un plantel más consolidado y las bases del equipo titular que pondrá Rabanal para la Liga 1 2026.