La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito histórico en la manera en la que se podrán ver cada uno de los partidos. Por primera vez en el torneo, la organización se fusionó con la plataforma de YouTube. Además de los partidos, también se podrá disfrutar de contenido exclusivo de las selecciones que juegan en Estados Unidos, México y Canadá.

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Partidos del Mundial se transmitirán en YouTube

Se confirmó que en YouTube se podrán transmitir los 10 primeros minutos de todos los partidos e incluso se maneja la opción de transmitir los 90 minutos en determinadas regiones. Asimismo, se dispondrá de resúmenes, imágenes inéditas y material exclusivo.

Habrá creadores de contenidos que reaccionarán al partido en vivo. “Los socios de medios tendrán la opción de transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en su canal de YouTube, permitiendo a los fans experimentar la energía desde el primer silbatazo”.

La transmisión de los 90 minutos completos estará a cargo de los socios y se podrá realizar con selecciones específicas.

La FIFA publicará contenido de su archivo digital donde se incluirán partidos históricos completos y otros momentos históricos.

Mundial 2026 se transmitirá por YouTube.

Esta iniciativa responde a la evolución del consumo de medios donde cada vez más se viraliza contenido en las plataformas digitales y on-demand. YouTube es una de las plataformas más cercanas al público y cuenta con un alcance masivo, lo que refleja la estrategia de la FIFA para aumentar la visibilidad del torneo futbolístico.

¿Cuándo inicia y termina Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el jueves 11 de junio y terminará el domingo 19 de julio.