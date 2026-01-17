- Hoy:
Prestigioso medio ecuatoriano calificó con firmeza a Alzugaray tras fichar por la U: "Hombre de..."
Fútbol Ecuador impactó tras darle un rotundo calificativo al delantero argentino Lisandro Alzugaray tras conocerse su llegada a Universitario desde Liga de Quito.
Universitario de Deportes acaba de potenciar su ataque con el arribo del ex Liga de Quito, Lisandro Alzugaray. El argentino tendrá la misión de aportarle mucha jerarquía al actual tricampeón del fútbol peruano para pelear por el 'Tetra' en la Liga 1 y hacer una destacada participación en la Copa Libertadores 2026.
PUEDES VER: Javier Rabanal se rindió en elogios ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Me encanta"
En Ecuador dieron firme calificativo a Lisandro Alzugaray tras fichar por Universitario
La salida de Alzugaray del cuadro 'Albo' fue un duro golpe para toda la hinchada, incluyendo a la prensa ecuatoriana que en cada partido seguía muy de cerca la actuación del ariete gaucho con la camiseta de LDU durante las últimas temporadas. En ese contexto, un prestigioso medio del vecino país del norte se pronunció tras su abrupta partida de los 'Centrales'.
"Rompe el Corazón de los Hinchas...¡LDU se despide de Lisandro Alzugaray como Leyenda del Rey de Copas!", tituló Fútbol Ecuador en uno de sus artículos publicados en su sitio web oficial.
Prensa de Ecuador dio firme calificativo a Lisandro Alzugaray
De la misma forma, no dudaron en calificar al ex '9' de LDU tras su destacado desempeño con la camiseta del 'Rey de Copas de Ecuador'. "El hombre de los Goles Importantes fue fichado por Universitario de Perú, terminando un ciclo glorioso con LDU", agregaron.
¿Cómo le fue a Lisandro Alzugaray en LDU el 2025?
El popular 'Licha' Alzugaray cerró una gran temporada 2025 con los 'Merengues', donde una vez más dejó en claro su alta eficacia goleadora en el plano internacional. Según sus estadísticas, el extremo derecho marcó 14 goles en 50 partidos.
Mientras que, si consideramos sus 3 años en Liga de Quito, el argentino disputó oficialmente 131 compromisos, de los cuales anotó 32 tantos y brindó 14 asistencias. Este 2026, el atacante tendrá el objetivo de hacer historia con la 'U'.
