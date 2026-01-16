0

Presidente de LDU dio firme concepto de Universitario tras salida de Lisandro Alzugaray: "Club de..."

El mandamás de Liga de Quito, Isaac Álvarez se pronunció luego de conocerse la salida del futbolista argentino de los 'Albos' rumbo a Universitario y calificó a los cremas.

Solange Banchon
Presidente de LDU rompió su silencio tras la salida de Lisandro Alzugaray
Presidente de LDU rompió su silencio tras la salida de Lisandro Alzugaray | LDU/Composición: Líbero
El jugador Lisandro Alzugaray se convirtió en la gran contratación de Universitario de Deportes procedente de Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU). En su despedida, Isaac Álvarez, presidente de la institución ecuatoriana le dijo adiós al '9' argentino con emotivas palabras donde incluso se emocionó hasta las lágrimas.

Presidente de LDU dio firme concepto de Universitario tras salida de Lisandro Alzugaray

Durante su alocución el mandamás de los 'Albos' relató cómo se concretó la transferencia del ariete extranjero hacia el actual tricampeón del fútbol peruano por las próximas 2 temporadas, señalando a la 'U' como "otro club grande". Así también, destacó la presencia que tuvo el exentrenador uruguayo Jorge Fossati en el conjunto de Ate.

Lisandro Alzugaray

Lisandro Alzugaray firmó por Universitario procedente de LDU

"He hablado con 'Licha' y su representante, llegamos a un acuerdo de amigos, Alzugaray va a representar a LDU, a otro gran club de Lima, club fraterno y amigo, donde estuvo otro grande, el profe Fossati, no lo íbamos a dejar ir a cualquier sitio", precisó Álvarez para LigaPlay TV.

A su vez, el presidente del 'Rey de Copas de Ecuador' expresó su deseo de que Alzugaray pueda regresar al club en el futuro, y fue así como manifestó que LDU viene siendo una importante vitrina hacia elencos del extranjero.

"Los detalles del contrato son de confidencialidad pero difícilmente nosotros como Liga de Quito podíamos igualar y si nos poníamos en esa situación, quizás no le iba a cumplir a 'Licha' y no lo merece. Merece volver un día con nosotros, tal y como se fueron otros jugadores como Carlos Gruezo, ya que van con responsabilidad económica y deportiva", añadió.

Lisandro Alzugaray se quebró hasta las lágrimas tras despedirse de LDU

El extremo derecho no ocultó su profunda tristeza tras decirle adiós a LDU. "Me voy feliz, de que en este tiempo logramos 3 años 4 títulos, y es para resaltar, no es fácil. Agradecer a la hinchada que me ha bancado en estos momentos. Ojalá que este año sea muy bueno para el club, esperemos que este año se puedan cumplir los objetivos que no se cumplieron el año pasado", expresó a los medios.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

