¡Nuevamente impares! Liga 1 2026 a un paso de iniciar con un equipo menos tras sanción a club campeón

Sorpresa a poco del inicio de la Liga 1 2026 con la suspensión a club campeón que tenía todo listo para su estreno en el Torneo Apertura. En las últimas horas, la Comisión de Licencias informó, mediante una resolución, que han tomado la medida de retirar la licencia a mítico elenco que ilusionaba a sus hinchas en esta temporada, ¿Nuevamente el certamen peruano será con número de clubes impares?

Comisión de Licencias suspendió licencia a club campeón

Se trata de Sport Boys del Callao, quien pese a tener todo en regla para el inicio de la Liga 1 2026, sumando a que tuvo el visto bueno para obtener la licencia para la presente temporada; ahora se ha conocido públicamente que se le revocó dicho permiso para afrontar el Torneo Apertura

Suspenden licencia a Sport Boys para jugar la Liga 1 2026.

"Gerencia de Licencias se pronuncia en el marco del procedimiento de fiscalización iniciado en contra del Club Sport Boys Association por la presunta comisión de infracción […] Ha incurrido en infracción al artículo 86 del Reglamento de Licencia, conforme a los fundamentos expuestos en el presente acto resolutivo. Imponer al Club Sport Boys Association, la SANCIÓN DE SUPENSIÓN DE LICENCIA.", se lee en la resolución de la Comisión de Licencias de la FPF.

Resolución de la FPF para anunciar sanción a Sport Boys.

De esta manera, la administración de Sport Boys debe tomar severas medidas para cumplir con cada uno de los pendientes que tiene registrado la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Queda claro que este hecho genera mucha incertidumbre en la institución, jugadores, comando técnico e hinchada, sabiendo que la idea no es peligrar el año, y mucho menos llegar debilitados para este 2026.

Sport Boys a un paso de no tener debut en el Torneo Apertura 2026

De mantenerse la suspensión de su licencia para jugar la Liga 1 2026, Sport Boys no afrontará la primera jornada del Torneo Apertura ante Los Chankas, el cual estaba programado para el sábado 31 de enero a las 13:00 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Sport Boys se pronunció tras perder licencia de la Liga 1 2026

A través de sus redes sociales, Sport Boys informó a sus hinchas que cumplirán con todo lo pendiente para recuperar la licencia de la Liga 1 2026. El cuadro rosado pide tranquilidad a sus aficionados a poco de iniciar una nueva temporada en busca de mejores resultados.

"Esta administración, teniendo planificada esta eventual contingencia, ha tomado la decisión de asumir los compromisos previamente citados y, con ello, asegurar la participación del Club en el torneo Liga 1 Te Apuesto 2026. Seguimos trabajando para construir la nueva historia del Club Sport Boys Assn., bajo tres pilares fundamentales: lealtad, confianza y compromiso con nuestro club", informó Sport Boys en un comunicado.