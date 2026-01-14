Partidos Liga 1 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

0
Boca Juniors vs. Millonarios ONLINE por Disney Plus
La programación del inicio de la Liga 1 incluye emocionantes partidos, destacando el Alianza vs Sport Huancayo, Universitario vs ADT y el clásico del sur entre Melgar vs Cienciano.

Luis Blancas
Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
El fútbol peruano volverá a vibrar luego de que la Liga 1 inicie su nueva temporada con la primera fecha del Torneo Apertura 2026, donde Universitario de Deportes buscará cuidar su título y Alianza Lima en busca de impedir el tetracampeonato. Es por eso que desde el viernes 30 de enero, 18 equipos empezarán a competir para lograr el objetivo principal que es salir campeón nacional.

Alianza Lima listo para su debut en la Liga 1 2026 tras confirmarse su fixture.

PUEDES VER: Fixture de Alianza Lima en la Liga 1 2026: calendario de partidos en el Torneo Apertura

Programación fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Viernes 30 de enero

  • 12:00 | Sport Huancayo vs Alianza Lima | IPD Huancayo (L1 MAX)
  • 15:15 | UTC vs Atlético Grau | Héroes de San Ramón (L1 MAX)

Sábado 31 de enero

  • 13:00 | Sport Boys vs Los Chankas | Miguel Grau (L1 MAX)
  • 15:15 | Juan Pablo II vs FC Cajamarca | C.D Juan Pablo II (L1 MAX)
  • 18:30 | FBC Melgar vs Cienciano | Monumental UNSA (L1 MAX)

Domingo 01 de febrero

  • 13:00 | Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega (L1 MAX)
  • 15:15 | Atlético Sullana vs Cusco FC | Por confirmar (L1 MAX)
  • 18:00 | Universitario vs ADT | Estadio Monumental

Lunes 02 de febrero

  • 15:00 | Comerciantes Unidos vs C.D. Moquegua | Juan Maldonado G (L1 MAX)

Liga 1 2025: fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes, que es el actual campeón del fútbol peruano, inicia su temporada enfrentando a ADT con el objetivo principal de lograr el tetracampeonato frente a sus rivales de la Liga 1.

Mientras Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo en un duelo inolvidable para los íntimos, quienes buscan cortar la racha del cuadro merengue e impedir el cuarto título consecutivo.

Siguiendo a los otros grandes, Sporting Cristal también hará lo suyo ante Deportivo Garcilaso desde la ciudad imperial, por lo que su camino hacia el título nacional empezará de forma de visita.

Por otro lado, uno de los encuentros más importantes de la fecha enfrenta a Melgar y Cienciano en un choque que se conoce como el 'Clásico del Sur' entre los clubes de los departamentos sureños de Arequipa y Cusco.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

