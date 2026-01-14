Partidos Liga 1 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

El fútbol peruano volverá a vibrar luego de que la Liga 1 inicie su nueva temporada con la primera fecha del Torneo Apertura 2026, donde Universitario de Deportes buscará cuidar su título y Alianza Lima en busca de impedir el tetracampeonato. Es por eso que desde el viernes 30 de enero, 18 equipos empezarán a competir para lograr el objetivo principal que es salir campeón nacional.

Programación fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Viernes 30 de enero

12:00 | Sport Huancayo vs Alianza Lima | IPD Huancayo (L1 MAX)

15:15 | UTC vs Atlético Grau | Héroes de San Ramón (L1 MAX)

Sábado 31 de enero

13:00 | Sport Boys vs Los Chankas | Miguel Grau (L1 MAX)

15:15 | Juan Pablo II vs FC Cajamarca | C.D Juan Pablo II (L1 MAX)

18:30 | FBC Melgar vs Cienciano | Monumental UNSA (L1 MAX)

Domingo 01 de febrero

13:00 | Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega (L1 MAX)

15:15 | Atlético Sullana vs Cusco FC | Por confirmar (L1 MAX)

18:00 | Universitario vs ADT | Estadio Monumental

Lunes 02 de febrero

15:00 | Comerciantes Unidos vs C.D. Moquegua | Juan Maldonado G (L1 MAX)

Liga 1 2025: fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes, que es el actual campeón del fútbol peruano, inicia su temporada enfrentando a ADT con el objetivo principal de lograr el tetracampeonato frente a sus rivales de la Liga 1.

Mientras Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo en un duelo inolvidable para los íntimos, quienes buscan cortar la racha del cuadro merengue e impedir el cuarto título consecutivo.

Siguiendo a los otros grandes, Sporting Cristal también hará lo suyo ante Deportivo Garcilaso desde la ciudad imperial, por lo que su camino hacia el título nacional empezará de forma de visita.

Por otro lado, uno de los encuentros más importantes de la fecha enfrenta a Melgar y Cienciano en un choque que se conoce como el 'Clásico del Sur' entre los clubes de los departamentos sureños de Arequipa y Cusco.