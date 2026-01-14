Oficial: Sporting Cristal confirmó su primera baja por lesión en la temporada 2026

¡Novedades en La Florida! En medio de la pretemporada 2026, Sporting Cristal comunicó una sentida noticia a todos sus fanáticos a través de sus redes sociales, respecto a una grave lesión de un jugador. Nos referimos a Renato Solís, quien será sometido a una operación en los próximos días.

Sporting Cristal anunció la baja del arquero Renato Solís

"El pasado mes de diciembre, el futbolista Renato Solís sufrió de una lesión diagnosticada como rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha", indicó el cuadro rimense.

Renato Solís será baja en Sporting Cristal

Luego de ello, Cristal detalló que el golero nacional pasó por un procedimiento especial por recomendación del área especializada. "De acuerdo con la evaluación y recomendación del cuerpo médico, el jugador realizó un tratamiento prequirúrgico, el cual fue completado de manera satisfactoria", agregaron.

Sporting Cristal anunció lesión de Renato Solís

En consecuencia, Sporting Cristal precisó que el portero de 27 años será baja previo al inicio de la Liga 1 2026 pues será operado. "Tras dicho proceso, Renato Solís se encuentra actualmente en condiciones y apto para ser sometido a la intervención quirúrgica correspondiente, la cual se realizará según la programación médica establecida", sentenció el club celeste.

Finalmente, es válido recordar que la ausencia del guardameta durante la pretemporada 2026 se debía precisamente a que Solís permanecía sentido, y el área médica ya estimaba que tenía que pasar por un proceso quirúrgico.

Durante el 2025, el arquero del elenco bajopontino apenas pudo disputar oficialmente 2 compromisos, ya que también estuvo sentido por varios meses. En su lugar, Diego Enríquez volvió a consolidarse bajo los tres palos.