- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Oficial: Sporting Cristal confirmó su primera baja por lesión en la temporada 2026
Mediante sus redes sociales, Sporting Cristal informó a sus hinchas que un jugador sufrió de una lesión y será sometido a un proceso quirúrgico. ¿Qué pasó?
¡Novedades en La Florida! En medio de la pretemporada 2026, Sporting Cristal comunicó una sentida noticia a todos sus fanáticos a través de sus redes sociales, respecto a una grave lesión de un jugador. Nos referimos a Renato Solís, quien será sometido a una operación en los próximos días.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs U. Católica: fecha, horario, dónde ver y entradas de la Tarde Celeste 2026
Sporting Cristal anunció la baja del arquero Renato Solís
"El pasado mes de diciembre, el futbolista Renato Solís sufrió de una lesión diagnosticada como rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha", indicó el cuadro rimense.
Renato Solís será baja en Sporting Cristal
Luego de ello, Cristal detalló que el golero nacional pasó por un procedimiento especial por recomendación del área especializada. "De acuerdo con la evaluación y recomendación del cuerpo médico, el jugador realizó un tratamiento prequirúrgico, el cual fue completado de manera satisfactoria", agregaron.
Sporting Cristal anunció lesión de Renato Solís
En consecuencia, Sporting Cristal precisó que el portero de 27 años será baja previo al inicio de la Liga 1 2026 pues será operado. "Tras dicho proceso, Renato Solís se encuentra actualmente en condiciones y apto para ser sometido a la intervención quirúrgica correspondiente, la cual se realizará según la programación médica establecida", sentenció el club celeste.
Finalmente, es válido recordar que la ausencia del guardameta durante la pretemporada 2026 se debía precisamente a que Solís permanecía sentido, y el área médica ya estimaba que tenía que pasar por un proceso quirúrgico.
Durante el 2025, el arquero del elenco bajopontino apenas pudo disputar oficialmente 2 compromisos, ya que también estuvo sentido por varios meses. En su lugar, Diego Enríquez volvió a consolidarse bajo los tres palos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90