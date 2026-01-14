Se fue de Cristal y ahora se rindió en elogios ante equipo histórico: "Club más campeón"

0
Sporting Cristal logró convencer a algunos jugadores para que permanecieran en la escuadra del Rímac; sin embargo, algunos decidieron no continuar debido a que ya tenían definido su futuro en otro club. Este fue el caso de Jesús Pretell, quien ahora elogia a LDU de Quito, su nuevo equipo de cara a la temporada 2026.

Jesús Pretell se refirió a futbolista de Sporting Cristal a poco de viajar a Ecuador.

Futbolista se fue de Sporting Cristal y ahora elogió a club campeón

Pretell, quien arribó a Ecuador para unirse a la pretemporada de Liga Deportiva de Quito, fue rodeado por varios periodistas para responder varias preguntas.

Una de ellas fue sobre qué se siente al llegar a LDU Quito, a lo que Jesús Pretell dejó en claro que es un paso muy importante en su carrera al unirse al equipo más laureado de la liga ecuatoriana.

"Tengo altas expectativas, pues he llegado al club más laureado, un grande como es Liga. Estoy muy entusiasmado por vestir esta camiseta", afirmó.

Video: La Red (Ecuador)

"Es muy lindo llegar a este club tan grande. Me siento motivado y tengo mucha ambición. Vamos a ir avanzando paso a paso. Tiago Nunes confía en mí y debo estar dispuesto a lo que este club requiera", continuó.

Por otro lado, dejo en claro que, debido a que Tiago Nunes, su ex técnico en Sporting Cristal y actual entrenador en LDU, lo solicitó, va a darlo todo para lograr los objetivos de salir campeón en la liga ecuatoriana y la Copa Libertadores.

jesus pretell ldu

Jesús Pretell dejó Sporting Cristal y ahora se rindió en elogios ante LDU de Quito, su nuevo club.

"Vamos a querer ganar el torneo local y la Copa Libertadores, eso es lo que el hincha quiere. Este club siempre llega lejos a nivel internacional. Llegué al equipo más campeón, muy grande. Tengo muchas ganas de vestir esta hermosa camiseta”, finalizó.

Jesús Pretell se fue de Sporting Cristal

Jesús Pretell tenía el rendimiento adecuado para continuar su carrera en Sporting Cristal de cara a la Liga 1 de la temporada 2026; sin embargo, Tiago Nunes lo solicitó desde Ecuador y decidió dejar el club que lo vio nacer para demostrar su juego en LDU de Quito.

