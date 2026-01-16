¡Radicales! Sporting Cristal confirma salida de 3 futbolistas de último momento: "Éxitos"

Sporting Cristal es uno de los clubes que sigue sorprendiendo en el mercado de pases y esta vez impacta a sus seguidores al anunciar radicalmente la salida de tres futbolistas a poco del inicio de la Liga 1 2026. Estos jugadores tendrán otro destino y desde la institución celeste le desearon lo mejor.

Sporting Cristal confirma salida de tres futbolistas

En hora de la mañana del viernes 16 de enero, Sporting Cristal confirmó en redes sociales la salida de los futbolistas Joel Quispe, Flavio Alcedo y Thiago Salinas. Estos canteranos de los 'rimenses' venían sumando minutos en otros elencos profesionales, por lo que ahora se reafirmó su estadía en calidad de préstamo.

En el caso de Joel Quispe, indicaron que estará toda la presente temporada en la Universidad César Vallejo para disputar la Segunda División del fútbol peruano. Por parte de Flavio Alcedo y Thiago Salinas, ambos futbolista estarán cedidos en Comerciantes Unidos para afrontar la Liga 1 2026. "Vamos con todo y éxitos", fueron las palabras del cuadro del Rímac para desearle lo mejor a sus integrantes.

Sporting Cristal anuncia salidas de Joel Quispe, Flavio Alcedo y Thiago Salinas.

De esta manera, Sporting Cristal va acomodando su plantel de la Liga 1 2026 en busca del título nacional de la presente temporada. Adicional a ello, Paulo Autuori trabaja en lo que también es la lucha por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que iniciará desde la Fase 2 ante el ganador de la llave entre 2 de mayo vs Alianza Lima.

Sporting Cristal anunció su Tarde Celeste 2026

Sporting Cristal enfrentará a Universidad Católica de Ecuador por la tradicional Tarde Celeste 2026. Este choque se disputará el próximo domingo 25 de enero a partir de las 12:00 horas locales (17:00 horas GMT).