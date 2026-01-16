César Vallejo estremece el mercado y presenta a jugador con contrato en Sporting Cristal: "11 ideal"

César Vallejo es uno de los clubes de la Liga 2 que sigue fortaleciendo su plantel para afrontar la nueva temporada. Luego del anuncio de Johan Madrid, los 'Poetas' acaban de hacer oficial la continuidad de un futbolista que tiene vínculo con Sporting Cristal. ¿Quién será?

PUEDES VER: Rival de Sporting Cristal canceló partido amistoso y genera alerta en hinchas

César Vallejo anunció el fichaje de jugador con contrato en Sporting Cristal

Nos referimos a Joel Quispe. Mediante sus redes sociales, el equipo trujillano presentó al lateral izquierdo por todo el 2026. Con ello, el cuadro liderado por el entrenador nacional José 'Chemo' del Solar asegura a sus principales figuras para jugar la Liga 2.

"Joel Quispe 2026. Futbolista que integró el 11 ideal de la temporada 2025 en Liga 2, continúa con nosotros por una temporada más", señaló el Club César Vallejo en su cuenta oficial de Facebook.

César Vallejo anunció la renovación de Joel Quispe

Mientras tanto, Sporting Cristal, elenco donde Quispe todavía tiene contrato, confirmó que el también defensa central seguirá vistiendo la camiseta de la escuadra 'Poeta', donde estuvo jugando la última campaña. "Préstamo por todo el 2026. ¡Vamos, Joel!", indicó el elenco bajopontino en su cuenta de 'X'.

Sporting Cristal informó el préstamo de Joel Quispe a César Vallejo

¿Cómo le fue a Joel Quispe en César Vallejo el 2025?

El canterano con Cristal anotó 1 gol de un total de 21 encuentros con la César Vallejo durante el 2025. Por su parte, para este nuevo año, el joven lateral buscará afianzar su nivel y convertirse en pieza clave para el elenco norteño.

Valor en el mercado de Joel Quispe

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo, refiere que actualmente el lateral Joel Quispe ostenta un valor de 100 mil euros en el mercado de pases. Esta cantidad es la más alta en su carrera profesional.