Jhilmar Lora fue presentando en Gremio Novorizontino y deja firme comentario del Perú: "Es mucho..."

Uno de los jugadores que decidió afrontar un nuevo reto en el exterior fue Jhilmar Lora. Luego de concluir contrato con Sporting Cristal, y no recibir una oferta de renovación, el lateral de 25 años aceptó la oferta de Gremio Novorizontino, quien es dirigido por el ex DT de los 'rimenses', Enderson Moreira.

Hoy, jueves 15 de enero, desde Brasil presentaron por todo lo alto al ex Sporting Cristal ante todos los medios de prensa. El lateral nacional se mostró contento de afrontar un nuevo reto en esta etapa profesional, por lo que ahora espera ponerse a la par de sus compañeros y entrenar arduamente bajo la dirección de Moreira.

Luego de ser anunciado por el encargado del club, Jhilmar Lora tomó la palabra para expresar sus sensaciones de lo que es llegar a Brasil a sus 25 años de edad. En primera instancia, pidió disculpas por no tener el portugués fluido, por lo que toda la conferencia la dio en español. Fuera de ello, aseguró que está feliz de haber sido recibido de gran manera y que va a aportar mucho de sí en busca del gran objetivo: ascender a la Serie A de Brasil.

"Mi objetivo ahora es poder hacer una buena campaña con Novorizontino. Me han recibido de una manera que no me imaginaba. Me estoy sintiendo más cómodo. El objetivo es el Torneo Paulista y después buscar el ascenso tan ansiado. En Brasil el fútbol es mucho más intenso que en Perú, al cual sé que me iré adaptando rápidamente", declaró Jhilmar Lora.

Valor de mercado de Jhilmar Lora

Según el portal "Transfermarkt", Jhilmar Lora tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 25 años de edad. La mejor versión del lateral derecho formado en Sporting Cristal fue en la temporada 2023, en el que llegó a valer 1 millón de euros. Su gran momento hizo que lo convoquen a la selección peruana, pero luego perdió continuidad en tienda celeste.