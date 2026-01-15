- Hoy:
Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador: precio de entradas oficiales para la Tarde Celeste 2026
Conoce los precios de entradas y dónde comprar los boletos para el partido de Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026.
Todo listo para la Tarde Celeste 2026, en el que Sporting Cristal presentará a su plantel oficial de la temporada ante los miles de aficionados en el Estadio Alberto Gallardo. Posterior a la ceremonia, el cuadro 'rimense' enfrentará a U Católica de Ecuador en busca de un triunfo que reviva la esperanza de los aficionados para lo que será esta temporada. Es por ello, que la institución 'bajopontina' anunció los precios de entradas para el gusto de sus fieles seguidores.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Garcilaso: fecha, hora y canal confirmado para debut por Torneo Apertura 2026
Entradas Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador: precios y cuánto cuesta
Conoce los precios de entradas para la Tarde Celeste 2026 en el que se enfrentarán Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador en el Estadio Alberto Gallardo:
- Popular: 44.90 soles | 24.90 (Niños)
- Oriente lateral: 89.90 soles | 59.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 49.90 soles (Niño)
- Oriente Central Butaca 1955: 109.90 soles | 69.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 59.90 soles (Niño)
- ExperienSCia Platino: 599.90 soles
- Palco Platino: 349.90 soles
- Occidente VIP: 249.90 soles | 139.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 119.90 soles (Niño)
- Occidente Butaca Zona A y B: 199.90 soles | 124.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 109.90 soles (Niño)
- Occidente Butaca Zona C: 159.90 soles | 104.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 89.90 soles (Niño)
- Occidente Butaca Zona D: 139.90 soles | 99.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 84.90 soles (Niño)
- Occidente Lateral: 129.90 soles | 89.90 soles (Adulto mayor / Juvenil) | 79.90 soles (Niño)
- Occidente CONADIS: 84.90 soles
Entradas para el Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador.
¿Dónde comprar entradas de Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador vía Joinnus?
Para comprar las entradas del partido de Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador debes ingresar al portal oficial de Joinnus. Una vez que accedas a la página web, debes seleccionar la tribuna de tu agrado e indicar la cantidad de boletos que deseas adquirir. Posterior a ello, debes proceder con el método de pago el cual puedes cancelarlo con tu tarjeta débito o crédito. Finalmente, llenas los datos correspondientes y te llegará a tu correo la entrada en versión digital.
¿Cuándo juega y a qué hora ver partido de Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?
El partido amistoso entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026 se juega el próximo domingo 25 de enero a partir de las 12:00 horas locales en el Estadio Alberto Gallardo. Evidentemente, ese horario es lo que inicia el evento de la institución celeste, por lo que el partido se dará horas posteriores.
