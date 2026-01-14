Sporting Cristal vs Garcilaso: fecha, hora y canal confirmado para debut por Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal quiere iniciar con pie derecho en Torneo Apertura de la Liga 1, por ello, luego de la Tarde Celeste 2026, el equipo de Paulo Autuori tendrá que viajar hasta la Ciudad Imperial para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la primera jornada del certamen local. En esta nota, revisa cuándo se disputará el compromiso.

¿Cuándo jugará Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

Según la programación oficial de la Liga de Fútbol Profesional, el encuentro entre los 'Rimenses' y el 'Pedacito de Cielo' quedó pactado para jugarse el domingo 1 de febrero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

¿A qué hora jugará Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

Deportivo Garcilaso recibirá en el Cusco a Sporting Cristal por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 a las 13:00 horas locales de Perú.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

L1 MAX (anteriormente Liga 1 Max) será el canal encargado de la transmisión del choque entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso, mediante los siguientes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Del mismo modo, también puedes seguir todas las incidencias vía las plataformas streaming de pago como L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping TV.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Cabe mencionar que el elenco liderado por Paulo Autuori llegará con ritmo de preparación a su próximo debut en el Torneo Apertura 2026, ya que afrontó un duelo amistoso contra CD Moquegua en La Florida. Esta vez, el equipo bajopontino se llevó el triunfo por 3-2.