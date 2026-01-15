0
Barcelona vs Racing de Santander por la Copa del Rey

Última hora: Rival de Sporting Cristal canceló partido amistoso y genera alerta en hinchas

Rival internacional que iba a jugar contra Sporting Cristal tenía todo confirmado para su amistoso en Perú, pero medios del exterior revelaron que canceló su cotejo.

Diego Medina
Rival de Sporting Cristal canceló partido amistoso de pretemporada 2026.
Rival de Sporting Cristal canceló partido amistoso de pretemporada 2026. | Foto: X Sporting Cristal
Sporting Cristal es uno de los clubes que viene trabajando arduamente en su pretemporada 2026. Bajo la dirección de Paulo Autuori, el cuadro celeste ha ido avanzando en el cierre de sus rivales locales e internacionales, siendo el más esperado el U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste.

Sporting Cristal recibirá a U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026.

Sin embargo, otro de los rivales que estaba avanzado era The Strongest, quien tenía una gira en el Perú para su pretemporada 2026. Para mala fortuna, el elenco boliviano ha cancelado su partido amistoso ante FC Cajamarca, el cual iba a ser el primer de su visita a nuestro país.

Rival de Sporting Cristal canceló partido amistoso

Dado que The Strongest canceló su partido ante FC Cajamarca, ahora corre el riesgo de que no afronte su choque ante Sporting Cristal y Sport Boys en Lima. Recordemos, que el duelo ante los celestes era el próximo 21 de enero, pero finalmente no hay nada asegurado ante los problemas logísticos que vive el combinado 'aurinegro'.

"Tambalea la gira de The Strongest en territorio peruano. Inicialmente se descartó el cotejo frente a FC Cajamarca. También están en riesgo los encuentros con Sporting Cristal y Sport Boys. El entrenador Eduardo Villegas confirmó que no se adquirieron a tiempo los pasajes aéreos, por lo que el amistoso quedó descartado. Si se cae la gira internacional, The Strongest deberá buscar rivales nacionales para cerrar su preparación", informó el medio "La Razón" de Bolivia.

The Strongest, Sporting Cristal

La Razón de Bolivia confirma que The Strongest canceló su partido ante FC Cajamarca en Perú.

Ante la cancelación del amistoso entre The Strongest vs FC Cajamarca, el cuadro que es nuevo inquilino en la Liga 1 2026 decidió asegurar a ADT para su presentación oficial en el Estadio Héroes de San Ramón. Por su parte, la directiva del cuadro boliviana trabaja para poder cumplir sus respectivos encuentros en Lima ante Sporting Cristal y Sport Boys.

¿Cuándo es la Tarde Celeste 2026 para ver Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?

La Tarde Celestes 2026 entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador es el próximo domingo 25 de enero a partir de las 12:00 horas locales (17:00 horas GMT) en el Estadio Alberto Gallardo.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

