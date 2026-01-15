Alianza Lima rompe el mercado y ficha a futbolista que viene de jugar la Champions: "Jerarquía"

Golpe sobre la mesa de Alianza Lima al confirmar su fichaje internacional que viene de jugar la Champions League. Los hinchas blanquiazules han quedado fascinados con esta incorporación, quien promete aportar todo su experiencia y lograr un nuevo título en su palmarés al cierre de la temporada 2026.

Alianza Lima confirma fichaje de futbolista que jugó la Champions League

Se trata de la mediocampista Manisha Kalyan de 24 años de edad, quien se une a Alianza Lima Femenino en busca del tricampeonato del certamen local. Mediante las redes sociales, la institución 'victoriana' confirmó a viva voz la incorporación de esta futbolista de origen en India, por lo que hay altas expectativas por lo que pueda rendir en el 2026.

"Alianza Lima Femenino suma jerarquía internacional con la llegada de Manisha Kalyan. Mediocampista de origen indio que llega para reforzar el ataque del equipo. La futbolista viene del PAOK FC de Grecia, donde compitió al más alto nivel del fútbol europeo. Además, marcó un hito histórico al convertirse en la primera futbolista india en disputar la UEFA Women’s Champions League, reafirmando su proyección internacional.", informó Alianza Lima Femenino.

Manisha Kalyan es nueva futbolista de Alianza Lima.

Manisha Kalyan feliz de llegar a Alianza Lima

Luego de estampar su firma con Alianza Lima luego de jugar en el 'Viejo Continente', la mediocampista Manisha Kalyan dio sus primeras palabras para expresar su verdadero sentir de estar en la actual escuadra bicampeona de la Liga Femenina.

"Me siento muy feliz de estar aquí. He seguido al equipo y me encanta su estilo de juego. Estoy muy emocionada por este nuevo reto. Mi enfoque está en dar siempre el 100%, ganar cada partido y contribuir a que el equipo logre sus objetivos. Me gusta mucho encarar, mantener la posesión del balón y generar juego para mis compañeras. Disfruto dar asistencias y también aportar con goles cuando se presenta la oportunidad", declaró.

Reconocimientos a Manisha Kalyan