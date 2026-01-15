- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Racing vs Barcelona
- Olimpia vs Colo Colo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima rompe el mercado y ficha a futbolista que viene de jugar la Champions: "Jerarquía"
¡Batacazo! De jugar la Champions League a firmar por Alianza Lima este 2026. Blanquiazules dan inesperado anuncio con fichaje internacional.
Golpe sobre la mesa de Alianza Lima al confirmar su fichaje internacional que viene de jugar la Champions League. Los hinchas blanquiazules han quedado fascinados con esta incorporación, quien promete aportar todo su experiencia y lograr un nuevo título en su palmarés al cierre de la temporada 2026.
PUEDES VER: DT de 2 de Mayo responde a malentendido sobre la edad de Paolo Guerrero: "Un maleducado"
Alianza Lima confirma fichaje de futbolista que jugó la Champions League
Se trata de la mediocampista Manisha Kalyan de 24 años de edad, quien se une a Alianza Lima Femenino en busca del tricampeonato del certamen local. Mediante las redes sociales, la institución 'victoriana' confirmó a viva voz la incorporación de esta futbolista de origen en India, por lo que hay altas expectativas por lo que pueda rendir en el 2026.
"Alianza Lima Femenino suma jerarquía internacional con la llegada de Manisha Kalyan. Mediocampista de origen indio que llega para reforzar el ataque del equipo. La futbolista viene del PAOK FC de Grecia, donde compitió al más alto nivel del fútbol europeo. Además, marcó un hito histórico al convertirse en la primera futbolista india en disputar la UEFA Women’s Champions League, reafirmando su proyección internacional.", informó Alianza Lima Femenino.
Manisha Kalyan es nueva futbolista de Alianza Lima.
Manisha Kalyan feliz de llegar a Alianza Lima
Luego de estampar su firma con Alianza Lima luego de jugar en el 'Viejo Continente', la mediocampista Manisha Kalyan dio sus primeras palabras para expresar su verdadero sentir de estar en la actual escuadra bicampeona de la Liga Femenina.
"Me siento muy feliz de estar aquí. He seguido al equipo y me encanta su estilo de juego. Estoy muy emocionada por este nuevo reto. Mi enfoque está en dar siempre el 100%, ganar cada partido y contribuir a que el equipo logre sus objetivos. Me gusta mucho encarar, mantener la posesión del balón y generar juego para mis compañeras. Disfruto dar asistencias y también aportar con goles cuando se presenta la oportunidad", declaró.
Reconocimientos a Manisha Kalyan
- All India Football Federation (AIFF): Futbolista Emergente del Año 2020-21
- All India Football Federation (AIFF): Jugadora del Año 2022-23
- Primera futbolista india en disputar la UEFA Women’s Champions League
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90