DT de 2 de Mayo responde a malentendido sobre la edad de Paolo Guerrero: "Un maleducado"

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, aclaró sus declaraciones donde se refirió a Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima. Ambos equipos se van a enfrentar en la primera fecha de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026 en una llave de ida y vuelta.

El DT de 2 de Mayo tuvo unas llamativas declaraciones que implicó el nombre de Paolo Guerrero y esto generó varios comentarios dentro del entorno de Alianza Lima, no solamente porque se van a enfrentar, sino porque se menciona a una de sus máximas figuras. Como se recuerda, el estratega dijo que no tiene temor de enfrentarse a esa clase de jugadores porque ya "tienen su edad".

DT de 2 de Mayo aclara malentendido sobre Paolo Guerrero

Debido a la repercusión que tuvo al referirse a uno de los jugadores más importantes del fútbol peruano, Eduardo Ledesma señaló que jamás tuvo la intención de minimizar la carrera del 'Depredador' y que, por el contrario, respeta la carrera del delantero de Alianza Lima.

"Es algo que me causó gracia. Si yo llego a hablar mal de Advíncula, Zambrano o de Paolo Guerrero, sería un maleducado, un desubicado, porque la carrera de Paolo es gigantesca y no respetar a un jugador como él sería como no respetar a Roque Santa Cruz en nuestro fútbol paraguayo", señaló el entrenador en una entrevista con RPP.

Ledesma, DT de 2 de Mayo, también sostuvo que la jerarquía es algo que no se puede poner en discusión y por ello es que se mantienen en el primer nivel del fútbol profesional. "A todos los jugadores hay que respetar, así como respetamos a Girotti, que es un refuerzos de clase A y a Advíncula, también tenemos que respetar a Guerrero", explicó.

DT de 2 de Mayo opina sobre no ser favoritos ante Alianza Lima

A poco del primer partido ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, Eduardo Ledesma fue cauteloso al hablar sobre la ventaja con la que parte el equipo de Pablo Guede.

"No sé si es ventaja, creo que en los papeles uno se imagina que cuando te sacan el favoritismo, te sacan la responsabilidad. El peso del partido seguro lo va a tener Alianza.