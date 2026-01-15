Gerardo Pelusso dio tajante calificativo sobre el manejo de Pablo Guede en Alianza: "Es un..."

Los últimos dos partidos de Alianza Lima no han tenido el resultado deseado por el hincha blanquiazul y hay quienes cuestionan las decisiones de Pablo Guede. En tanto, Gerardo Pelusso, reconocido por haber entrenado a grandes equipos, no dudó dos veces y habló sobre el planteamiento del estratega.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima para la la nueva temporada con el objetivo de salir campeón con el cuadro blanquiazul y aunque los resultados no lo estén acompañando, se sabe que su experiencia en Argentina puede ser fundamental para sacar la mejor versión de su actual plantel.

Pelusso sorprende con opinión sobre Pablo Guede, DT de Alianza

La destaca trayectoria de Gerardo Pelusso es suficiente para demostrar su gran experiencia en el mundo del fútbol y, más aún, estando a cargo de importantes equipos. Para esta oportunidad, optó por hablar sobre el estilo de juego de Pablo Guede, quien llegó a Alianza Lima como el líder que podría llevarlos a campeonar.

"Pablo Guede es un técnico importante en Argentina y también en el exterior. Esperemos que le vaya bien y que Alianza vuelva a estar en todo lo alto", sostuvo el entrenador, quien además destacó la importancia de saber darle una oportunidad a los jóvenes. "Alianza tiene jugadores de experiencia y calidad, y una hinchada que lo sigue siempre, pero hay que ver si los jóvenes, que son necesarios para complementar el plantel, logran consolidarse", agregó.

Recordemos que antes de su llegada a Alianza Lima, Pablo Guede ha pasado por equipos de renombre. Entre ellos está El Palo, Nueva Chicago, San Lorenzo, Colo Colo, Club Tijuana, Málaga CF, Argentinos Juniors, Club Puebla, entre otros.

Gerardo Pelusso sabe a la perfección lo que se siente tener la presión de dirigir a Alianza Lima. El hincha blanquiazul tiene muy presente el campeonato que consiguió en el 2006.