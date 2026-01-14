- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima tendrá refuerzo de talla mundial para partido ante Colo Colo: "Alta posibilidad"
En su último partido de la pretemporada en Uruguay, se dio a conocer que Alianza Lima contará con la incorporación de un destacado futbolista.
Con el objetivo de cerrar su paso por Uruguay con al menos una victoria, Alianza Lima buscará contar con los mejores en la cancha. Para el partido ante Colo Colo, el cuadro dirigido por Pablo Guede buscará revertir la situación y contarán con un futbolista de talla mundial que sabe hacer goles importantes para su selección y clubes.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Sport Huancayo: fecha, día, hora y canal confirmado para debut en la Liga 1 2026
Alianza Lima es uno de los equipos más importantes del Perú, por lo que no se puede dar el lujo de dejar una mala imagen a nivel internacional. El equipo blanquiazul se está alistando para afrontar la temporada 2026 donde buscará salir campeón de la Liga 1 y sellar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tal y como lo hicieron el año pasado donde eliminaron a Boca Juniors.
Alianza Lima se reforzará con futbolista de talla mundial
Luego de perder ante Independiente y Unión Santa Fe, Alianza Lima llega a su duelo ante Colo Colo con la obligación de ganar y terminar la pretemporada con una victoria para felicidad de sus hinchas. Como se sabe, para el segundo partido amistoso no se contó con la presencia de Paolo Guerrero, pero sí se sumará para el último reto del club íntimo.
"Paolo Guerrero, como ya se informó, solo presenta sobrecarga muscular. Alta posibilidad de que el capitán de los íntimos vuelva ante Colo Colo", señaló el periodista José Varela a través de sus redes sociales.
Se revela el motivo de la ausencia de Paolo Guerrero.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Colo Colo?
El partido entre Alianza Lima vs Colo Colo se jugará el 18 domingo 18 de enero desde las 19:00 horas en Uruguay. Este será el último partido del equipo de Pablo Guede antes de iniciar la Liga 1 2026 en su primer partido ante Sport Huancayo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90