- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Prensa argentina apunta contra Sergio Peña en la derrota de Alianza Lima: "Insólito"
En el segundo partido amistoso por la Serie Río de la Plata, Alianza Lima volvió a llevarse una derrota y esta vez fue todo empezó por un error de Sergio Peña.
Alianza Lima todavía no conoce la victoria en el 2026 y, muy por el contrario, está causando más dudas que certezas con sus últimos partidos disputados en Uruguay. Tras caer ante Unión Santa Fe, la prensa en Argentina calificó la actuación de Sergio Peña, quien protagonizó uno de los momentos más polémicos del partido.
PUEDES VER: Alianza Lima busca dar el batacazo fichando a atacante cotizado en un millón de euros: "Contacto"
La era de Pablo Guede al mando de Alianza Lima no empezó de la mejor manera y es que con dos derrotas consecutivas, el pueblo blanquiazul empieza a dudar de sus planteamientos. Sin embargo, no todo depende del DT y el error que tuvo Sergio Peña en el inicio del primer tiempo es la clara prueba de ello.
Prensa argentina califica a Sergio Peña tras derrota de Alianza
Minutos después de la victoria de Unión Santa Fe, el portal web 'Santa Fe deportivo' destacó la victoria del equipo argentino y aseguraron que el equipo viene dejando señales positivas a pesar de tratarse de un partido de pretemporada. "Contundencia y momentos de buen juego", indicaron.
En medio de ello, también hicieron una mención honrosa a la jugada de Sergio Peña que los ayudó a ponerse en ventaja a poco de haber iniciado el partido. "El 'Tate' pegó rápido y aprovechó un error insólito del rival. Al minutos del primer tiempo, Sergio Peña intentó jugar hacia atrás para su arquero, pero terminó convirtiendo un blooper marcando el 1-0 parcial para Unión, que desde ese momento tomó el control del partido", señalaron.
Teniendo la ventaja a favor, el equipo santafesino pasó a ser el protagonista del encuentro haciendo presión alta y generar incomodad en la salida de Alianza Lima. Ni siquiera el acercamiento de Carlos Zambrano hizo que el cuadro blanquiazul despierte para remontar el partido.
Próximo partido de Alianza Lima
Alianza Lima estará cerrando su participación en la Serio Rio de la Plata ante Colo Colo el día 18 de enero. El partido se jugará a las 19:00 horas. Luego, el equipo de Pablo Guede viajará a Lima para la Noche Blanquiazul el 24 de enero, antes del inicio de la Liga 1 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90