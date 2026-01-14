Prensa argentina apunta contra Sergio Peña en la derrota de Alianza Lima: "Insólito"

Alianza Lima todavía no conoce la victoria en el 2026 y, muy por el contrario, está causando más dudas que certezas con sus últimos partidos disputados en Uruguay. Tras caer ante Unión Santa Fe, la prensa en Argentina calificó la actuación de Sergio Peña, quien protagonizó uno de los momentos más polémicos del partido.

La era de Pablo Guede al mando de Alianza Lima no empezó de la mejor manera y es que con dos derrotas consecutivas, el pueblo blanquiazul empieza a dudar de sus planteamientos. Sin embargo, no todo depende del DT y el error que tuvo Sergio Peña en el inicio del primer tiempo es la clara prueba de ello.

Prensa argentina califica a Sergio Peña tras derrota de Alianza

Minutos después de la victoria de Unión Santa Fe, el portal web 'Santa Fe deportivo' destacó la victoria del equipo argentino y aseguraron que el equipo viene dejando señales positivas a pesar de tratarse de un partido de pretemporada. "Contundencia y momentos de buen juego", indicaron.

En medio de ello, también hicieron una mención honrosa a la jugada de Sergio Peña que los ayudó a ponerse en ventaja a poco de haber iniciado el partido. "El 'Tate' pegó rápido y aprovechó un error insólito del rival. Al minutos del primer tiempo, Sergio Peña intentó jugar hacia atrás para su arquero, pero terminó convirtiendo un blooper marcando el 1-0 parcial para Unión, que desde ese momento tomó el control del partido", señalaron.

Teniendo la ventaja a favor, el equipo santafesino pasó a ser el protagonista del encuentro haciendo presión alta y generar incomodad en la salida de Alianza Lima. Ni siquiera el acercamiento de Carlos Zambrano hizo que el cuadro blanquiazul despierte para remontar el partido.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima estará cerrando su participación en la Serio Rio de la Plata ante Colo Colo el día 18 de enero. El partido se jugará a las 19:00 horas. Luego, el equipo de Pablo Guede viajará a Lima para la Noche Blanquiazul el 24 de enero, antes del inicio de la Liga 1 2026.