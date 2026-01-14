Mateo Antoni dio fuerte calificativo a Pablo Guede tras perder ante Unión: "Es un..."

Alianza Lima sigue con su pretemporada de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores, por lo que está disputando la Serie Río de La Plata. Después de perder su último partido amistoso ante Unión de Santa Fe por 2-1, Mateo Antoni comentó sobre Pablo Guede, el nuevo técnico del equipo blanquiazul.

Mateo Antoni y su rotundo calificativo a Pablo Guede tras perder con Alianza Lima

Al término del segundo partido de Alianza por la Serie Río de La Plata ante Club Atlético Unión, Antoni fue entrevistado por la cadena ESPN, donde le consultaron sobre la idea táctica del técnico Guede.

Ante esta consulta, el defensor uruguayo Mateo Antoni dejó en claro que estos encuentros sirven para que Pablo Guede pueda plasmar su idea de juego en los futbolistas, por lo que todo es cuestión de tiempo y más rodaje.

Video: ESPN

"No, sí, como te decía, es un técnico nuevo que trata de práctica en práctica ir instalando cosas nuevas. Va a llevar tiempo. Estos amistosos sirven para que haya errores y correcciones", afirmó el uruguayo.

Además, afirmó que estos amistosos ayudarán a que Alianza Lima pueda corregir los errores y llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

"Alianza Lima está para todo, buscamos entrar a la fase de grupos y buscar campeonar en la Liga 1 como todos los años", continuó el zaguero nacido en Uruguay.

Pablo Guede es objeto de críticas en ESPN por sus comentarios

Durante el encuentro entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe, Pablo Guede no se guardó nada al pedir de forma enérgica a sus jugadores los movimientos que debían realizar dentro de la cancha.

"Cerraste mal, le gritó a Trauco el show de Guede en la pantalla de ESPN", reveló el periodista Alejandro Calumite. Previamente a este comentario, la comunicadora Florencia Simoes mencionó que el técnico argentino pidió que se apagaran los micrófonos. "Dice algunas cosas irrepetibles", afirmó.